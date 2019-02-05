Фото: потрясающий хутор в Пярнумаа ищет заботливого хозяина

В волости Хяэдемеэсте Пярнуского уезда продается хутор Юсси, не просто полностью реновированный, а реновированный со вкусом и старанием, что хорошо видно на фотографиях в объявлении на портале недвижимости City24.ee.

ФОТО: city24.ee

В жилом доме находятся две спальни, большая открытая кухня-гостиная, душевая. Есть возможность обустроить чердачное помещение. Подготовительные работы для этого уже проведены.

Площадь недвижимости - 21,03 гектара, из которых 18 гектаров пашни.

ФОТО: city24.ee

Кроме главного дома на участке расположены: летняя кухня с подсобным помещением и террасой, большой пруд, в котором обитают раки и рыба и где в жаркий день можно освежиться, а также баня и два летних домика.

ФОТО: city24.ee

На ухоженном участке также имеются площадка для игры в мяч и плодовый сад. Вокруг - лес, а до моря два километра.

ФОТО: city24.ee