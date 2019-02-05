На заводе в Имавере сократят 12 человек

Концерн по производству бумаги и переработке леса Stora Enso в рамках программы экономии упразднит 12 рабочих мест на заводе в Имавере, где штат составляет 328 работников, пишет Järva Teataja.
Концерн Stora Enso сообщил, что приступает к реализации программы сокращения расходов. Необходимость экономить исполнительный директор предприятия Карл-Хенрик Сундстрем объяснил растущей неуверенностью рынков, поскольку существует опасность, что объемы мировой торговли заметно снизятся.
В ходе реализации программы экономии сокращение расходов будет достигнуто, наряду с сокращением персонала на заводе в Имавере, также и сокращениями на лесопилках Ала в Швеции. Кроме того, будет закрыта линия по производству бумаги на целлюлозном заводе в финском городе Иматра.
В производственных коллективах в Швеции и Эстонии обещают сократить до 35 рабочих мест. Если на предприятии Имавере сейчас 328 человек, то решение Stora Enso касается 12 рабочих мест в производственных в подразделениях этого завода. Работу потеряют также 23 работников в Швеции.
Лесопилка Имавере производит главным образом пиломатериалы и клееные компоненты - такие как балки и сращенные материалы.
На этот раз сокращения не коснутся принадлежащей предприятию лесопилки Няпи в Ляэне-Вирумаа, сообщает Järva Teataja.