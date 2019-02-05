Ср, 6.02.2019
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Видео: цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста

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Вода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Toomas Huik

Постоялец гостиницы Maxwell, которая входит в сеть люксовых отелей Marriott, остался крайне недоволен цветом воды в ванной своего номера, сообщает Lenta.ru со ссылкой на The Sun.

Англичанин Чарльз Ашванден пожаловался, что в расположенной в центре Манхэттена гостинице из-под крана течет вода коричневого цвета. Он опубликовал видео-доказательство и добавил: «Вот что вы получите, если остановитесь в Maxwell в Нью-Йорке и включите воду с утра».

«Не уверен, что стирка в отеле Maxwell New York не опасна для здоровья. Выглядит не очень привлекательно. Возможно, я приму душ. А может и нет», — пояснил Ашванден в подписи.

Позже мужчина написал, что представители отеля не принесли ему извинений из-за случившегося. Отмечается, что стоимость одной ночи в гостинице начинается от 115 фунтов стерлингов (около 130 евро).

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