Видео: цвет воды в роскошном дорогом отеле разъярил туриста

Англичанин Чарльз Ашванден пожаловался, что в расположенной в центре Манхэттена гостинице из-под крана течет вода коричневого цвета. Он опубликовал видео-доказательство и добавил: «Вот что вы получите, если остановитесь в Maxwell в Нью-Йорке и включите воду с утра».

So this is what you get when you stay @maxwellhotelnyc and turn on the hot taps in the morning. No apology and apparently this is ‘normal’ when the @Nycsanitation have been carrying work to their sewage system over night. #maxwellhotel #spg @marriott pic.twitter.com/oKvhhYerxk — Charles Ashwanden (@charlesashw) 30 января 2019 г.

«Не уверен, что стирка в отеле Maxwell New York не опасна для здоровья. Выглядит не очень привлекательно. Возможно, я приму душ. А может и нет», — пояснил Ашванден в подписи.