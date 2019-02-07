Чт, 7.02.2019
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  • ДТП в Харьюмаа: машина скорой помощи, перевозившая пациента, вылетела в кювет

ДТП в Харьюмаа: машина скорой помощи, перевозившая пациента, вылетела в кювет
Дополнено в 15:07!

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Скорая помощь попала в ДТП.

ФОТО: Martin Ilustrumm

Сегодня, 7 февраля, на шоссе Таллинн-Хаапсалу вблизи Лайтсе (Харьюмаа) вылетел в кювет автомобиль скорой помощи, принадлежащий Северо-Эстонской региональной больнице.

Скорая помощь попала в ДТП.

ФОТО: Martin Ilustrumm

ДТП произошло около 13:00 на 15-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ. В машине находился также пациент.

С места происшествия в больницу доставили пациента и двух сотрудников скорой помощи - 81-летнего, 59-летнего и 52-летнего мужчин.

По словам пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны, на месте происшествия сейчас работают полицейские, движение не нарушено.

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