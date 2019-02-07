ДТП в Харьюмаа: машина скорой помощи, перевозившая пациента, вылетела в кювет

Скорая помощь попала в ДТП. ФОТО: Martin Ilustrumm

ДТП произошло около 13:00 на 15-м километре шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу-Рохукюла в волости Сауэ. В машине находился также пациент.

С места происшествия в больницу доставили пациента и двух сотрудников скорой помощи - 81-летнего, 59-летнего и 52-летнего мужчин.