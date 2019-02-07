ООН: саудовцы мешали Турции провести расследование гибели Хашкаджи

Специальный докладчик ООН по внесудебным казням Аньес Калламар заявила, что Саудовская Аравия препятствовала попыткам Турции расследовать обстоятельства гибели саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, пишет в четверг Интерфакс со ссылкой на турецкую газету "Сабах".
"Турецким следователям было предоставлено крайне мало времени и доступа для проведения профессионального и эффективного осмотра места преступления и розыскных действий, требуемых международными стандартами расследования", - приводит газета отрывки из ее доклада
По ее словам, это было жестокое и преднамеренное убийство, спланированное и совершенное саудовскими должностными лицами.
На прошлой неделе Калламар прибыла с группой экспертов в Турцию для расследования обстоятельств гибели Хашкаджи.
25 января стало известно, что ООН инициирует собственное расследование в связи с гибелью оппозиционного саудовского журналиста в здании дипмиссии Саудовской Аравии в Стамбуле.
Хашкаджи, работавший на американское издание Washington Post, был убит в здании консульства Саудовской Аравии в Стамбуле 2 октября 2018 года. Тело журналиста так и не было найдено.
Расследование этого дела по отдельности проводят турецкие и саудовские власти в то время, как некоторые СМИ связывали убийство с кронпринцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Салманом Аль Саудом.