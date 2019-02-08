Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1982-й

В 1982-м году выдающимся сооружением были таллиннская окружная дорога протяженностью около 40 километров и перекресток Канама на ней. Проект: типовой проект 67-380-4A Литгипродор, составитель проекта привязки - Ленинградский филиал Гипродорнии, 1979. Строительство: Мостопоезд № 423, 1982.

ФОТО: In Nomine

Перекресток Канама является единственным в Эстонии, центральная часть которого имеет совершенную форму клевера. Балки находящегося в центре перекрестка виадука изготовлены из железобетонных блоков коробчатого поперечного сечения, которые шарнирно соединены с несущими опорами. В ходе ремонта 2009 года сооружение было укреплено внешними натяжными тросами и благодаря этому выдерживает все сегодняшние нагрузки.