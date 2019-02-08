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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1982-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1982-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

В 1982-м году выдающимся сооружением были таллиннская окружная дорога протяженностью около 40 километров и перекресток Канама на ней. Проект: типовой проект 67-380-4A Литгипродор, составитель проекта привязки - Ленинградский филиал Гипродорнии, 1979. Строительство: Мостопоезд № 423, 1982.

ФОТО: In Nomine

Перекресток Канама является единственным в Эстонии, центральная часть которого имеет совершенную форму клевера. Балки находящегося в центре перекрестка виадука изготовлены из железобетонных блоков коробчатого поперечного сечения, которые шарнирно  соединены с несущими опорами. В ходе ремонта 2009 года сооружение было укреплено внешними натяжными тросами и благодаря этому выдерживает все сегодняшние нагрузки. 

Таллиннская окружная дорога является самым коротким в Эстонии (38,4 км) основным шоссе, но при этом является шоссе  с самой большой интенсивностью транспортного потока  – в 2017 году средняя суточная интенсивность транспортного потока в Канама составляла 11 030 автомобилей.

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