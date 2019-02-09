Сб, 9.02.2019
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В Испании произошла железнодорожная катастрофа: сотни пострадавших

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Железная дорога. Фото иллюстративное.

ФОТО: Scanpix Baltics

В пятницу вечером, 8 февраля, примерно в 60 километрах от Барселоны столкнулись два пригородных поезда - по меньшей мере, один человек погиб и около сотни пострадали, пишет русский TVNET со ссылкой на Euronews.

Согласно предварительной информации, составы, которые следовали разными маршрутами, оказались на одном пути.

В результате лобового столкновения машинист одного из поездов погиб на месте. 

В компании-операторе железных дорог Renfe пояснили, что причина происшествия пока не установлена.

Из-за столкновения в этом районе Каталонии было нарушено железнодорожное сообщение.

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