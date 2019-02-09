В Испании произошла железнодорожная катастрофа: сотни пострадавших

В пятницу вечером, 8 февраля, примерно в 60 километрах от Барселоны столкнулись два пригородных поезда - по меньшей мере, один человек погиб и около сотни пострадали, пишет русский TVNET со ссылкой на Euronews.
Согласно предварительной информации, составы, которые следовали разными маршрутами, оказались на одном пути.
В результате лобового столкновения машинист одного из поездов погиб на месте.
В компании-операторе железных дорог Renfe пояснили, что причина происшествия пока не установлена.
Из-за столкновения в этом районе Каталонии было нарушено железнодорожное сообщение.