Кальюлайд: новички в политике не способны сплотиться против картельных партий

Нынешние выборы в Рийгикогу не вызывают у массового избирателя горячего интереса в первую очередь потому, что новички в эстонской политике явно не способны сплотиться, чтобы составить единый фронт против картельных партий, считает член правления Центристской партии Раймонд Кальюлайд.
«Если коротко суммировать, то причин для этого много и одна из них в том, что прежние причины для противостояния на сегодня уже неактуальны, новичков в политике множество, но ни один из них сам по себе не представляется достаточно сильным, чтобы в сколько-нибудь значительной мере изменить политический ландшафт Эстонии — новое поколение политиков не так выразительно и ярко, как их предшественники, - отметил Кальюлайд в переданном в субботу BNS комментарии. - Немалая роль в этом принадлежит и социальным сетям — вместо спора по одной-двум крупным темам ведутся тысячи мелких дискуссий в маленьких группах. Эти дискуссии сами по себе, может и горячее, чем на прошлых или позапрошлых выборах, но единого представления о настроениях и тенденциях не дают».
По мнению Кальюлайда, это может быть свидетельством и изменений в самом процессе ведения политики, что, учитывая развитие технологий, вполне естественно. По всей видимости, политический ландшафт поменяется еще не один раз и нельзя исключить, что в будущем партии не будут настолько релевантны и им на смену придут более эффективные решения, как это произошло с диспетчерами такси.
Кальюлайд предположил, что ныне сложившаяся ситуация является частью новой «нормальности».
«Нельзя исключить того, что почти 30 лет демократии вполне достаточный срок для того, чтобы привыкнуть к выборам, чтобы они перестали создавать ажиотаж или вызывать у людей интерес, - написал в своем комментарии Кальюлайд. - Может, это как раз хорошо, что нынешние выборы уже не представляются нам как борьба светлых и темных сил, добра и зла, катастрофы и утопии. В то же время, мне кажется, что политики похожи на детей — когда в доме наступает подозрительная тишина, это верный знак того, что они где-то что-то затеяли».