Кальюлайд: новички в политике не способны сплотиться против картельных партий

«Если коротко суммировать, то причин для этого много и одна из них в том, что прежние причины для противостояния на сегодня уже неактуальны, новичков в политике множество, но ни один из них сам по себе не представляется достаточно сильным, чтобы в сколько-нибудь значительной мере изменить политический ландшафт Эстонии — новое поколение политиков не так выразительно и ярко, как их предшественники, - отметил Кальюлайд в переданном в субботу BNS комментарии. - Немалая роль в этом принадлежит и социальным сетям — вместо спора по одной-двум крупным темам ведутся тысячи мелких дискуссий в маленьких группах. Эти дискуссии сами по себе, может и горячее, чем на прошлых или позапрошлых выборах, но единого представления о настроениях и тенденциях не дают».

По мнению Кальюлайда, это может быть свидетельством и изменений в самом процессе ведения политики, что, учитывая развитие технологий, вполне естественно. По всей видимости, политический ландшафт поменяется еще не один раз и нельзя исключить, что в будущем партии не будут настолько релевантны и им на смену придут более эффективные решения, как это произошло с диспетчерами такси.

Кальюлайд предположил, что ныне сложившаяся ситуация является частью новой «нормальности».