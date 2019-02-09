Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1983-й

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.
Самым интересным зданием 1983-го года названо здание цветочного магазина на Вяйке-Карья, 6а в Таллинне. Проект: Вилен Кюннапу, инженер Яан Порт, 1978–1981. Строительство: 1983.
Вызвавший в свое время серьезный фурор цветочный магазин на улице Вяйке-Карья был одним из первых зданий, где дом состоял из использующего формы фасадов Старого города экрана, а также расположенного за этим экраном абсолютно отличного от него строения.
Применение такого постмодернистского приема стало для многих шокирующим именно из-за исторической среды, так как в то время предпочтение отдавалось более консервативным решениям.
«Маска нашего цветочного магазина консервативна, но она не имитирует никакой конкретный стиль или эпоху. Она хитрит, имитируя просто "дом из центра города". Она использует элементы и детали окружающих домов. Она как волк-оборотень»,- считал писатель Мати Унт.