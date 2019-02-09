Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 1983-й

Самым интересным зданием 1983-го года названо здание цветочного магазина на Вяйке-Карья, 6а в Таллинне. Проект: Вилен Кюннапу, инженер Яан Порт, 1978–1981. Строительство: 1983.

Вызвавший в свое время серьезный фурор цветочный магазин на улице Вяйке-Карья был одним из первых зданий, где дом состоял из использующего формы фасадов Старого города экрана, а также расположенного за этим экраном абсолютно отличного от него строения.

ФОТО: In Nomine

Применение такого постмодернистского приема стало для многих шокирующим именно из-за исторической среды, так как в то время предпочтение отдавалось более консервативным решениям.