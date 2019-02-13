Фото: рядом с пярнуским пляжем продается уютная квартира

Настоящая пярнуская жемчужина с нетерпением ждет новых хозяев и готова поделиться с ними своим теплом, рассказывает Kodustiil.
В продажу поступила замечательная, со вкусом реновированная двухкомнатная квартира в пляжном районе Пярну. Квартира идеально подходит для летнего отпуска. Впрочем, для того, кто предпочитает жить в Пярну, это тоже вариант, пишет портал Kodustiil, цитируя объявление на портале недвижимости City24.ee.
Замечательная квартира площадью 53,7 квадратных метров, находится в доме постройки 1880 года. Стиль, в котором выдержан интерьер квартиры, соответствует историческому прошлому дома.
Настоящим украшением квартиры является просторный балкон, на котором так приятно выпить первую утреннюю чашечку кофе. Отапливается квартира камином, электричеством, а в ванной работает подогрев пола.
Больше информации находится на портале недвижимости City24.ee