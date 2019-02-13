Фото: рядом с пярнуским пляжем продается уютная квартира

В продажу поступила замечательная, со вкусом реновированная двухкомнатная квартира в пляжном районе Пярну. Квартира идеально подходит для летнего отпуска. Впрочем, для того, кто предпочитает жить в Пярну, это тоже вариант, пишет портал Kodustiil, цитируя объявление на портале недвижимости City24.ee.