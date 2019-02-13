На шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа ДТП: семь человек в больнице

По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 19.20 поступил сигнал об аварии на 34 километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа.
Двигавшийся со стороны Выхма автомобиль Kia столкнулся с ехавшим со стороны Вильянди Peugeot. Причина столкновения выясняется.
В целом в обоих автомобилях находились семь человек, все они доставлены в больницу. Дорога на месте ДТП была расчищена, но из-за низкой температуры все равно могло быть скользко. Экспертиза выяснит, были ли водители трезвыми.
Детали ДТП выясняются, движение на месте частично открыто и регулируется полицией.
Полиция просит водителей учитывать погодные условия и выбирать соответствующую скорость.