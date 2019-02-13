Ср, 13.02.2019
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  • На шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа ДТП: семь человек в больнице

На шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа ДТП: семь человек в больнице

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По сообщению пресс-службы Департамента полиции и погранохраны, сегодня в 19.20 поступил сигнал об аварии на 34 километре шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа.  

Двигавшийся со стороны Выхма автомобиль Kia столкнулся с ехавшим со стороны Вильянди Peugeot. Причина столкновения выясняется.

В целом в обоих автомобилях находились семь человек, все они доставлены в больницу. Дорога на месте ДТП была расчищена, но из-за низкой температуры все равно могло быть скользко. Экспертиза выяснит, были ли водители трезвыми.

Детали ДТП выясняются, движение на месте частично открыто и регулируется полицией.

Полиция просит водителей учитывать погодные условия и выбирать соответствующую скорость.

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