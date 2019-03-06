Arutech Parimad Aknad– 20 лет: забота о клиентах и стремление во всем быть первым как фундамент успеха

- Какую компанию вам удалось построить за 20 лет?

- С одной стороны, мы ее все время строим, это непрекращающийся процесс. С другой стороны, можно взять сухую статистику: когда мы начинали, то производили пять окон в день. Сейчас наши площади и оборудование позволяют производить около 300 окон в день. Вот, собственно, что и построили. В настоящее время в компании трудится 130 человек, что по нынешним меркам немало.

- Как все зарождалось?

- Идеи всегда рождаются симптоматично, то есть зачастую это вопрос случая. Вместе с тем может прослеживаться и какая-то логика. В свое время я работал в банке и имел дело с банковским оборудованием. А когда ушел в свободное плавание и начал заниматься предпринимательством, то продолжил эту тематику – банковское оборудование, результатом этого стало то, что на одной из выставок в Белоруссии мы познакомились с фирмой, продававшей защитные жалюзи. А потом уже через защитные жалюзи мы пришли к окнам. Поэтому сложно сказать, насколько это было случайно или логично.

- Какова ваша цель?

- Любой бизнес стремится к монополии. Другое дело, мало кому удается этого достичь. Естественно, мы хотели бы быть одной из лучших и крупнейших компаний. В принципе, этой цели мы добились, но всегда есть, куда расти.

- Насколько острая сейчас конкуренция? Нужно ли бороться за клиента?

- Конкуренция есть, но она не такая жесткая, как была раньше, потому что за то время, что мы занимаемся бизнесом, много конкурирующих компаний обанкротилось. Сейчас мы в двойке-тройке лучших и крупнейших компаний Эстонии. Конечно, хотелось бы быть самыми-самыми, но конкуренция не мешает, я отношусь к ней нормально – она никуда не денется. Все, что может сделать бизнесмен, - это суметь адаптироваться под изменяющиеся условия. Мы меняемся.

- Поэтому вы и находитесь на такой высокой позиции?

- Не только. Да, мы стараемся заботиться о клиентах, у нас каждый год появляется новый продукт, мы достаточно активны на рынках, в том числе на экспорте – но так делают все. По сравнению с теми фирмами, которые ушли с рынка, мы старались меньше ошибаться, особенно в финансовой сфере. Это привело к тому, что наш кредитный рейтинг сейчас составляет АА+. Отмечу, что ему соответствуют лишь семь процентов предприятий в Эстонии.

Мне кажется, больше всего себе может навредить сам человек, то есть собственник компании. Все те, кто в итоге оказались менее успешными, сами совершали промахи, конкуренция здесь не при чем. Поэтому мы все это время стремились вместе с заботой о клиентах не допускать ошибок.

- Кстати, о клиентах. Они бывают разными, одни хвалят, другие ругают. Как вы реагируете на жалобы?