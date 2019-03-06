Arutech Parimad Aknad– 20 лет: забота о клиентах и стремление во всем быть первым как фундамент успеха

Arutech Parimad Aknad (www.arutech.ee) по праву можно считать флагманом эстонского рынка оконного производства. За свою 20-летнюю историю компания установила около полумиллиона пластиковых окон, заслужила доверие тысяч клиентов и трудоустроила сотни людей. О том, что позволяет фирме долгие годы удерживать высокие позиции, рассказал ее основатель Арег Арутюньян.
- Какую компанию вам удалось построить за 20 лет?
- С одной стороны, мы ее все время строим, это непрекращающийся процесс. С другой стороны, можно взять сухую статистику: когда мы начинали, то производили пять окон в день. Сейчас наши площади и оборудование позволяют производить около 300 окон в день. Вот, собственно, что и построили. В настоящее время в компании трудится 130 человек, что по нынешним меркам немало.
- Как все зарождалось?
- Идеи всегда рождаются симптоматично, то есть зачастую это вопрос случая. Вместе с тем может прослеживаться и какая-то логика. В свое время я работал в банке и имел дело с банковским оборудованием. А когда ушел в свободное плавание и начал заниматься предпринимательством, то продолжил эту тематику – банковское оборудование, результатом этого стало то, что на одной из выставок в Белоруссии мы познакомились с фирмой, продававшей защитные жалюзи. А потом уже через защитные жалюзи мы пришли к окнам. Поэтому сложно сказать, насколько это было случайно или логично.
- Какова ваша цель?
- Любой бизнес стремится к монополии. Другое дело, мало кому удается этого достичь. Естественно, мы хотели бы быть одной из лучших и крупнейших компаний. В принципе, этой цели мы добились, но всегда есть, куда расти.
- Насколько острая сейчас конкуренция? Нужно ли бороться за клиента?
- Конкуренция есть, но она не такая жесткая, как была раньше, потому что за то время, что мы занимаемся бизнесом, много конкурирующих компаний обанкротилось. Сейчас мы в двойке-тройке лучших и крупнейших компаний Эстонии. Конечно, хотелось бы быть самыми-самыми, но конкуренция не мешает, я отношусь к ней нормально – она никуда не денется. Все, что может сделать бизнесмен, - это суметь адаптироваться под изменяющиеся условия. Мы меняемся.
- Поэтому вы и находитесь на такой высокой позиции?
- Не только. Да, мы стараемся заботиться о клиентах, у нас каждый год появляется новый продукт, мы достаточно активны на рынках, в том числе на экспорте – но так делают все. По сравнению с теми фирмами, которые ушли с рынка, мы старались меньше ошибаться, особенно в финансовой сфере. Это привело к тому, что наш кредитный рейтинг сейчас составляет АА+. Отмечу, что ему соответствуют лишь семь процентов предприятий в Эстонии.
Мне кажется, больше всего себе может навредить сам человек, то есть собственник компании. Все те, кто в итоге оказались менее успешными, сами совершали промахи, конкуренция здесь не при чем. Поэтому мы все это время стремились вместе с заботой о клиентах не допускать ошибок.
- Кстати, о клиентах. Они бывают разными, одни хвалят, другие ругают. Как вы реагируете на жалобы?
- Раньше жалобы сильно будоражили меня, сейчас я к ним отношусь спокойно, поскольку их процент мизерный. Мы посчитали, что за эти 20 лет установили около полумиллиона окон, при этом жалоб – единицы. В прошлом году у нас был только один случай, который требовал моего серьезного рассмотрения. Наш принцип – клиент должен остаться доволен, раз он потратил на нас свои деньги.
У нас есть сертификат управления качеством, мы его обновляем каждый год. У нас высокий кредитный рейтинг, обеспечивающий доверие партнеров в экспортных проектах. Мы постоянно модернизируем производство, покупаем различные станки, в апреле этого года на строительной выставке выйдем с новым продуктом: это раздвижные двери, которые по своим потребительским качествам не будут уступать предыдущим моделям, но будут дешевле.
В прошлом году мы полностью обновили сайт, инвестировали в это, чтобы быть более современными. Стараемся работать во всех направлениях, чтобы клиент выбирал нас.
К слову, мне было незазорно пойти на курсы по развитию Facebook, потому что маркетингом я занимаюсь самостоятельно – это и размещение рекламы в интернете, и в печатных изданиях.
- Получив рекламу, человек ищет глазами скидку и заказывает услугу с учетом собственной выгоды. Что здесь Arutech может предложить клиенту?
- У нас есть компания, с которой мы сотрудничаем по вопросу рассрочки. Это означает, что если клиент не имеет возможности полностью оплатить заказ, он может взять рассрочку. Ценовая политика у нас такова, что мы не должны быть самой дешевой компанией, потому что это путь в никуда, но и не должны быть самой дорогой. Мы должны иметь среднюю цену на рынке, но при этом быть быстрее, качественнее и дружелюбнее к клиенту. Судя по тому, что за исключением двух кризисных лет, оборот постоянно растет, у нас это получается.
- Сложно ли вам найти сотрудников?
- Сейчас это повсеместная проблема, но мы с ней неплохо справляемся. Выдвигаемые требования зависят от должности. Если это установщик, у него должны работать руки и голова. Если ранее он не имел такого опыта, а имел смежный, допустим, в строительстве, у нас разработаны свои методики для установки и отделки и на месте мы обучаем этим методикам. Если у человека все в порядке с головой и руками, он довольно быстро вливается в процесс.
- Какова ваша политика заработной платы?
- Нужно соответствовать спросу и предложению. У нас многие работают сдельно, то есть зарплата зависит от результата труда, поэтому если, например, продавец продает много, он может иметь зарплату выше среднего по Эстонии. Некоторые конторские служащие весьма успешны в этом деле.
- Каким вы видите дальнейшее развитие Arutech?
В настоящее время 30 процентов продукции мы экспортируем в Скандинавию, и я вижу развитие компании в сторону экспорта. В Эстонии достаточно ограниченный рынок, здесь мы боремся между собой, но от этого рынок больше не становится, а там рынки масштабнее, и ухватить их часть было бы большой победой. В скандинавских странах у нас есть дилеры, в открытии своего филиала там пока нет необходимости.
В Эстонии у нас чуть менее 20 филиалов, таким образом, охвачена практически вся страна. На местах есть и монтажные базы, то есть установкой окон, дверей и прочего занимаются наши сотрудники, мы не нанимаем подрядчиков, которые что-либо делали бы за нас. Это тоже один из факторов доверия клиентов: мы полностью отвечаем за конечный результат, ни на кого не сваливаем вину, если что-то идет не так.
Кроме того, Arutech – одна из немногих компаний, которая производит практически все виды окон. Начиная с европейских и заканчивая скандинавскими вариантами, плюс все виды раздвижных дверей. Мы можем себя выделить, поскольку для такой продукции нужны специалисты высокого класса, нужно быть немного инженером, разбираться в чертежах и строить по ним, иметь большой опыт. Такие сотрудники у нас есть, мы их высоко ценим. И еще одна отличительная особенность Arutech – у нас клиент может заказать все необходимое в одном месте.
- Управление крупной фирмой отнимает много сил и времени. Чем вы занимаетесь в свободное время? Чем увлекаетесь?
- У меня крепкая семья, и жена – исполнительный директор Arutech – помогает мне в работе. Мы с ней дополняем друг друга, каждый видит вопросы под разными углами, что позволяет совершать меньше ошибок. Еще у нас трое детей – дочь и два сына.
В этом году компания отмечает 20-летие, а в прошлом году мне исполнилось 50 лет. Я достиг такого возраста, когда работа – это не все в жизни. Одно из моих увлечений – канал на YouTube на автомобильную тематику (www.areg.ee). Это некоммерческий проект, просто хобби: мне всегда нравились машины и видеомонтаж, а в этом проекте все соединилось в одно.
Я делаю не просто тест-драйв какой-нибудь машины и рассказываю о ее сильных или слабых сторонах, а как один из вариантов этого канала – делюсь советами, как брать машину в аренду в разных странах. В прошлом году мы дважды были в Дубае, и это Клондайк для любителей автопрома – в моем последнем видео есть багги, Rolls-Royce, гоночная трасса Формулы-1, по которой я ездил на Aston Martin, и парк Ferrari World в Абу-Даби.
Наверное, в моем случае это запечатленное на камеру путешествие с миксом на автомобильную тематику. Я не ставлю перед собой задачи каждую неделю публиковать новое видео, мне просто интересно делиться своим опытом.
Есть еще один проект, который я продвигаю. Мой отец – известный в Эстонии художник Рафаэль Арутюньян, каждые четыре-пять лет он проводит выставки, которые я организую. Сейчас ему чуть за 80, следующую выставку он обещает сделать в 85 лет. Недавно мы полностью обновили его сайт (www.rafael.ee), там представлено около 500 картин живописи и графики, а также порядка 130 скульптур. Кроме того, на этой странице опубликованы книги, которые он издал. Литературу можно почитать на сайте или заказать в бумажной версии. Наверное, это основное, чем я живу в свободное от работы время и откуда черпаю силы.