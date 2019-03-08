В Еврокомиссии отчитались о росте импорта сжиженного природного газа из США

Договор был заключен в Вашингтоне американским президентом Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, пишет DW.com.

Как пояснили в пятницу, 8 марта, в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК), обнародование новой статистики совпало с визитом в американскую столицу еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и генсека ЕК Мартина Зельмайра.

В среду, 6 марта, Мальмстрем, в частности, встретилась с уполномоченным администрации США по торговле Робертом Лайтхайзером и обсудила с ним вопрос имплементации подписанного в 2018 году соглашения.

Рыночные условия и конкурентоспособные цены

Доля американского СПГ в импорте ЕС с начала 2019 года составила 12,6 процента.

"Европейский Союз готов содействовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США при наличии подходящих рыночных условий и конкурентоспособных цен", - пояснили в ЕК.