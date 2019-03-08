Сб, 9.03.2019
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В Еврокомиссии отчитались о росте импорта сжиженного природного газа из США

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Транспортировка сжиженного природного газа (СПГ). Иллюстративное фото.

ФОТО: AFP / Scanpix

Совокупный объем импорта в ЕС сжиженного природного газа (СПГ) из США на начало марта вырос на 181 процент и достиг 7,9 млрд кубических метров по сравнению с периодом до подписания совместного соглашения Вашингтона и Брюсселя по стратегическому сотрудничеству в июле 2018 года.

Договор был заключен в Вашингтоне американским президентом Дональдом Трампом и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, пишет DW.com.

Как пояснили в пятницу, 8 марта, в пресс-службе Еврокомиссии (ЕК), обнародование новой статистики совпало с визитом в американскую столицу еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем и генсека ЕК Мартина Зельмайра.

В среду, 6 марта, Мальмстрем, в частности, встретилась с уполномоченным администрации США по торговле Робертом Лайтхайзером и обсудила с ним вопрос имплементации подписанного в 2018 году соглашения.

Рыночные условия и конкурентоспособные цены

Доля американского СПГ в импорте ЕС с начала 2019 года составила 12,6 процента.

"Европейский Союз готов содействовать увеличению импорта сжиженного природного газа из США при наличии подходящих рыночных условий и конкурентоспособных цен", - пояснили в ЕК.

В ФРГ до сих пор нет ни одного терминала для приема танкеров с СПГ. В обозримом будущем в стране могут появиться от одного до трех терминалов - в Брунсбюттеле, Штаде или Вильгельмсхафене на севере Германии.

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