Академия МВД организует бесплатные курсы эстонского языка для желающих получить гражданство

18 декабря 2018 года на сайте Академии внутренних дел открылась регистрация на бесплатные курсы эстонского языка для желающих выучить эстонский язык с целью получения гражданства Эстонии. На сегодняшний день около 1700 заявлений находится в делопроизводстве.

«Недавние исследования преподавания эстонского языка показали, что количество людей, заинтересованных в изучении государственного языка в течение следующих трех лет, фактически равно населению Нарвы. На это указывает и большой интерес к данному проекту, - говорит министр внутренних дел Катри Райк. - Изучение эстонского языка популярно, но стоит дорого и не всем по карману. В Эстонии должно быть общество, где нет проигравших, и мы не можем позволить себе два параллельных социума. Только так мы сможем гарантировать жизнеспособность нашего государства».

18 февраля 2019 года в Таллинне начали учебу первые семь групп. Уровень А1 – две группы, А2 – три группы, В1 – две группы. Всего обучается 93 человека.

В Нарве группы пока не заполнены. Ожидается, что в марте начнут обучение первые группы в городах Ида-Вирумаа. Далее по плану, каждый месяц будут начинать обучение по 250 человек, в порядке поданных заявлений. Для желающих принять участие в проекте из других городов Эстонии Академия так же найдет возможность.

Потенциальные участники курсов должны учитывать, что конечной целью проекта является ходатайство о гражданстве Эстонии. В связи с этим проверку на соответствие требованиям к участию в проекте осуществляет Департамент полиции и погранохраны, что требует дополнительного времени. Академия подтверждает, что каждый подавший заявление, обязательно получит ответ. Департамент полиции и погранохраны планирует дать обратную связь по всем поступившим на сегодняшний день заявлением к июлю текущего года. По итогам обратной связи все желающие выучить государственный язык, чьи данные соответствуют закону о гражданстве, обязательно получат возможность заключить договор на изучение языка и пройти обучение до уровня В1.

Договор на изучение эстонского языка по данному проекту может быть заключен с человеком, проживающим в Эстонии на основании постоянного вида на жительство не менее пяти лет. Бесплатная языковая подготовка будет начинаться с нулевого уровня и до уровня В1. Лицо, заключившее договор на изучение языка, которому работодатель предоставил неоплачиваемый отпуск для изучения языка, может получить компенсацию в размере до 20 календарных дней в зависимости от его средней заработной платы. Максимальный размер компенсации – среднегодовая брутто зарплата в Эстонии. О предоставлении неоплачиваемого отпуска участник проекта договаривается с работодателем самостоятельно.

Договор будет считаться завершенным, если человек прошел курс эстонского языка в установленном порядке, сдал экзамен на уровень В1 и подал ходатайство о получении гражданства не позднее, чем через год после сдачи экзамена по языку.

Если человек, заключивший договор не соблюдает условий договора, Академия имеет право начать процедуру возвращения расходов на учебу и выплаченной компенсации. Если несоблюдение договора имеет веские причины (например, болезнь) человек может быть освобожден от необходимости вернуть деньги.