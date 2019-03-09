Бездомный держит в страхе эстонскую деревню

Бывшая сотрудница волостной управы Ахья Вальве Лууде рассказала, что за последние годы Ахти трижды взламывал дачу, принадлежащую ее дочери. В первый раз это произошло пять лет назад. Картина на месте происшествия, по словам Вальве, была чудовищной: «Двери нараспашку, еда и одежда раскиданы по двору, на полу спали, ели, кастрюли с остатками пищи заплесневели».

Многие владельцы домов в районе Ахья сталкивались с подобным. «Позапрошлым летом было так, что человек во вторник поехал в город, а когда вернулся домой в четверг, мясо было вытащено из морозилки и разбросано по двору, одежда вся была расшвыряна», - говорит Вальве. А в одном доме бездомный отправился в туалет и подтерся одеждой хозяина. «Он душевнобольной или у него какое-то отклонение, но, если с ним говорить, на первый взгляд этого не скажешь, - говорит Вальве. - Вор крадет, но не выкидывает все вещи из дома».

На зиму в тюрьму

«У него такой принцип: летом ворует так, чтобы не попасться, а в октябре-ноябре, в зависимости от погоды, начинает воровать так, чтобы его поймали и посадили. Обычно наказание длится до весны», - говорит Вальве. С 2008 года Ахти за вычетом небольших перерывов провел за решеткой в общей сложности 9 лет и 5 месяцев.

В последний раз Тартуский уездный суд признал Ахти виновным в январе этого года и приговорил его к 9 месяцам тюремного заключения. Преступления, за которые его наказали на этот раз, можно назвать классикой: с середины прошлого сентября он в течение полутора месяцев совершил семь взломов, в трех случаях он украл продукты.

Так, между 14 и 16 февраля он залез в дом в волости Пыльва и украл оттуда трехлитровую банку консервированных слив, литровую банку квашенной капусты и три бутылки сока. Через несколько дней он забрался в другой дом, стащив филе селедки, хлеб, плавленный сыр и колбасу.

24-26 октября он залез в третий дом, стащив банку меда. Затем он забрался еще в четыре дома, где тоже совершил мелкие кражи.

У бездомного долгов на 100 000 евро

Всего Ахти Лийвоя наказывали в уголовном порядке 19 раз. В основном он орудовал в районе Ахья и Ряпина - забирался в дома, воровал еду, алкоголь, а иногда и инструменты и украшения. Несмотря на то, что суммы ущерба колеблются от нескольких евро до нескольких сотен евро, со временем сумма его долгов выросла, как утверждает сам Ахти, до 100 000 евро. В эту сумму входят и требуемые с него 70 000 ущерба за то, что в июне 2015 года в деревне Кярса он спалил дом.