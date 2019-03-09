Бездомный держит в страхе эстонскую деревню

Владельцы дач в окрестностях Ахья (Пыльвамаа) годами терпят террор бездомного Ахти Лийвоя. Он разоряет дома, когда они временно пустуют, съедает продукты, временно живет там и пачкает все внутри. Сейчас Лийвоя в очередной раз посадили в тюрьму, но жители Ахья боятся, что осенью, после его выхода на свободу, взломы возобновятся, пишет Lõuna-Eesti Postimees.
Бывшая сотрудница волостной управы Ахья Вальве Лууде рассказала, что за последние годы Ахти трижды взламывал дачу, принадлежащую ее дочери. В первый раз это произошло пять лет назад. Картина на месте происшествия, по словам Вальве, была чудовищной: «Двери нараспашку, еда и одежда раскиданы по двору, на полу спали, ели, кастрюли с остатками пищи заплесневели».
Многие владельцы домов в районе Ахья сталкивались с подобным. «Позапрошлым летом было так, что человек во вторник поехал в город, а когда вернулся домой в четверг, мясо было вытащено из морозилки и разбросано по двору, одежда вся была расшвыряна», - говорит Вальве. А в одном доме бездомный отправился в туалет и подтерся одеждой хозяина. «Он душевнобольной или у него какое-то отклонение, но, если с ним говорить, на первый взгляд этого не скажешь, - говорит Вальве. - Вор крадет, но не выкидывает все вещи из дома».
На зиму в тюрьму
«У него такой принцип: летом ворует так, чтобы не попасться, а в октябре-ноябре, в зависимости от погоды, начинает воровать так, чтобы его поймали и посадили. Обычно наказание длится до весны», - говорит Вальве. С 2008 года Ахти за вычетом небольших перерывов провел за решеткой в общей сложности 9 лет и 5 месяцев.
В последний раз Тартуский уездный суд признал Ахти виновным в январе этого года и приговорил его к 9 месяцам тюремного заключения. Преступления, за которые его наказали на этот раз, можно назвать классикой: с середины прошлого сентября он в течение полутора месяцев совершил семь взломов, в трех случаях он украл продукты.
Так, между 14 и 16 февраля он залез в дом в волости Пыльва и украл оттуда трехлитровую банку консервированных слив, литровую банку квашенной капусты и три бутылки сока. Через несколько дней он забрался в другой дом, стащив филе селедки, хлеб, плавленный сыр и колбасу.
24-26 октября он залез в третий дом, стащив банку меда. Затем он забрался еще в четыре дома, где тоже совершил мелкие кражи.
У бездомного долгов на 100 000 евро
Всего Ахти Лийвоя наказывали в уголовном порядке 19 раз. В основном он орудовал в районе Ахья и Ряпина - забирался в дома, воровал еду, алкоголь, а иногда и инструменты и украшения. Несмотря на то, что суммы ущерба колеблются от нескольких евро до нескольких сотен евро, со временем сумма его долгов выросла, как утверждает сам Ахти, до 100 000 евро. В эту сумму входят и требуемые с него 70 000 ущерба за то, что в июне 2015 года в деревне Кярса он спалил дом.
Официально у Ахти нет определенного места жительства. Когда-то он закончил седьмой класс в тюрьме Мурру, а в Ахья он появился шесть-семь лет назад, остановившись там после очередного выхода из тюрьмы у своего единственного друга. Насколько известно, Ахти родом из волости Вериора. Официально он никогда не ходил на работу, но помогал с работой на хуторах, собирал ягоды и выполнял работы в лесу.
В 2016 году Вируская тюрьма направила в суд следующую характеристику Ахти: «Человек постоянно ворует, даже если нет прямой необходимости. В последний раз участвовал в грабеже с применением насилия в 1998 году, однако постоянные взломы и кражи в домах - опасный показатель. Человек привык так жить и не видит причин менять свой стиль жизни».
Не хочет выходить из тюрьмы
Сам Ахти не прочь жить в тюрьме: когда суд ранее обсуждал его досрочное освобождение, Ахти сам сказал, что предпочтет остаться за решеткой. Например, в июне 2013 года, когда Ахти отбывал 10 месяцев тюремного заключения в Тартуской тюрьме и суду пришлось решать вопрос о его досрочном освобождении, Ахти захотел отбыть срок до конца. «Суд принимает желание заключенного отбыть наказание в тюрьме до конца и не освобождает Ахти Лийвоя досрочно», - гласил вердикт, вынесенный судьей Хели Силлаотс.
Однако в 2016 году, когда Ахти отбывал год и шесть месяцев заключения в Вируской тюрьме за десяток взломов и краж, а также за уже упомянутый сожженный дом, он сам попросил освободить его досрочно. В то же время Ахти сказал, что идти ему некуда. Единственный, кто его примет, - живущий в районе Ахья друг, который помогал ему все эти годы.
Тогда суд все же оставил Ахти в тюрьме.
Новые взломы будущей осенью?
Сейчас Ахти Лийвоя отбывает девять месяцев, на свободу он выйдет в конце августа. То, что будет дальше, по словам Вальве Лууде, известно уже заранее: через пару месяцев после освобождения в районе Ахья будет совершено несколько взломов, и когда станет совсем холодно, Ахти снова поймают, заключат под стражу и, вероятно, снова посадят в тюрьму.
«Его цель была, если стало холодно, то быстро-быстро совершить много взломов, чтобы попасть в тепло - в тюрьму», - говорит бывший социальный работник волости Ахья. О том, что с наступлением холодов он становится «небрежным» и из-за этого попадается, Ахти и сам говорил социальным работникам.
Ахти Лийвоя не числится на попечении ни у одной волости. Сам он полон противоречий: с одной стороны, обвинял бывшую волость Ахья в том, что о нем не заботились, с другой - обещал потратить необходимые для лечения деньги на водку. Ахти - алкоголик.
«Наш социальный советник привозил ему еду из продуктового банка, потом раздобыл для него кровать и матрас, но к тому времени Ахти уже посадили, и матрас некуда было везти», - вспоминает работавшая в волостной управе Вальве Лууде.
«Что же делать с человеком, на которого наказания не действуют?» - спрашивает она и отвечает: «На мой взгляд, такой человек должен пожизненно оставаться в тюрьме и выполнять там какую-то работу».