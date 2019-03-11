Марина Кальюранд уходит с поста главы комиссии по кибербезопасности

«Я должна была покинуть пост главы комиссии, поскольку комиссия это аполитичная структура и я, будучи избранной в парламент, не могу ею руководить. Я продолжу работать в ней реальным членом — уполномоченным, а бразды правления примут нынешние заместители председателя: Лата Редди из Индии и Майкл Чертофф из США», — написала Кальюранд в социальных сетях.

По словам Кальюранд, она очень рада тому, что начнет работать в Рийгикогу. «Я готова к этой работе и жду ее с большим интересом. Кроме того, я продолжу участвовать в дискуссионной панели генерального секретаря ООН по кибер-сотрудничеству. Там статус депутата парламента препятствием не является. Кстати, панель завершает свою работу в конце мая», — отметила Кальюранд.