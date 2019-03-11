Правление Центристской партии решило начать переговоры с EKRE и "Отечеством"

Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что они решили начать коалиционные переговоры с партиями "Отечество" и EKRE.
«Поскольку мы видим, что дебют Партии реформ такой неустойчивый и переменчивый, мы не можем понять, чего хочет Партия реформ и с кем хочет создавать коалицию. Поэтому Центристская партия приняла свое решение», – сказал Карилайд.
Но если Партия реформ изменит свое мнение в отношение Закона о подоходном налоге, двери Центристской партии, по словам Карилайда, по-прежнему для них открыты.