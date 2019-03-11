Пн, 11.03.2019
Нельзя признать неизбежными ситуации, когда в тяжелый момент жизни человек остается без помощи. В заботливом государстве так с людьми не поступают. Керсти Кальюлайд
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Правление Центристской партии решило начать переговоры с EKRE и "Отечеством"

Правление Центристской партии решило начать переговоры с EKRE и "Отечеством"

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Член правления Центристской партии Яанус Карилайд сказал Postimees, что они решили начать коалиционные переговоры с партиями "Отечество" и EKRE.

«Поскольку мы видим, что дебют Партии реформ такой неустойчивый и переменчивый, мы не можем понять, чего хочет Партия реформ и с кем хочет создавать коалицию. Поэтому Центристская партия приняла свое решение», – сказал Карилайд.

Но если Партия реформ изменит свое мнение в отношение Закона о подоходном налоге, двери Центристской партии, по словам Карилайда, по-прежнему для них открыты.

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