Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу произошла авария: есть пострадавшие

На седьмом километре дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу в результате столкновения легковых автомобилей пострадали два человека, обоих доставили в больницу, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-секретаря Идаской префектуры Кристину Костину.