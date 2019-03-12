Между Нарвой и Нарва-Йыэсуу произошла авария: есть пострадавшие

На седьмом километре дороги между Нарвой и Нарва-Йыэсуу в результате столкновения легковых автомобилей пострадали два человека, обоих доставили в больницу, пишет rus.err.ee со ссылкой на пресс-секретаря Идаской префектуры Кристину Костину.
ДТП произошло между местечками Кудрукюла и Пухкова по соседству с памятником "Танк Т-34" под Нарвой.
В социальной сети Facebook написали, что произошло лобовое столкновение. Полиция не подтверждает эту информацию.
Полиция предупреждает водителей о сложных дорожных условиях и просит быть предельно внимательными.