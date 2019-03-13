Еще одна страна заподозрила российских хакеров во вмешательстве в президентские выборы

По словам Будимана, некоторые атаки идут из России и Китая, они включают в себя попытки манипулирования или изменения базы данных, а также внесение в нее фейковых избирателей. Мотивы хакеров пока не ясны: возможно, они намерены расколоть Индонезию или же помочь одному из кандидатов одержать победу на президентских выборах, пишет DW.com. "Они пытаются взломать нашу систему не просто каждый день, а каждый час", - отметил глава ЦИК.

В ближайшее время комиссия намерена проверить базу данных избирателей, чтобы установить, нет ли среди них поддельных имен. Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Прабово Субианто утверждают, что обнаружили в списках 17,5 млн подозрительных имен, а также большое число других нарушений.

Россия отрицает вмешательство в выборы в Индонезии

В феврале действующий президент Индонезии обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды, что, по его словам, привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы. В Москве подчеркнули, что Россия принципиально не вмешивается в выборы в других странах.