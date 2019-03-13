Ср, 13.03.2019
"Я не понимаю, как кто-то может называть себя патриотом Эстонии и в то же время оскорблять конституционно избранного президента". Рейн Рауд
  • Rus.Postimees.ee
  • За рубежом
  • Еще одна страна заподозрила российских хакеров во вмешательстве в президентские выборы

Еще одна страна заподозрила российских хакеров во вмешательстве в президентские выборы

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Хакер иллюстративный.

ФОТО: SASCHA STEINBACH / EPA

Российские и китайские хакеры атакуют базу данных избирателей в Индонезии, чтобы сорвать предстоящие президентские и парламентские выборы, сообщает во вторник, 12 марта, агентство Bloomberg. Глава Центральной избирательной комиссии Ариф Будиман объявил, что комиссия начала расследование.

По словам Будимана, некоторые атаки идут из России и Китая, они включают в себя попытки манипулирования или изменения базы данных, а также внесение в нее фейковых избирателей. Мотивы хакеров пока не ясны: возможно, они намерены расколоть Индонезию или же помочь одному из кандидатов одержать победу на президентских выборах, пишет DW.com. "Они пытаются взломать нашу систему не просто каждый день, а каждый час", - отметил глава ЦИК.

В ближайшее время комиссия намерена проверить базу данных избирателей, чтобы установить, нет ли среди них поддельных имен. Организаторы предвыборной кампании одного из кандидатов в президенты Прабово Субианто утверждают, что обнаружили в списках 17,5 млн подозрительных имен, а также большое число других нарушений.

Россия отрицает вмешательство в выборы в Индонезии

В феврале действующий президент Индонезии обвинил оппозицию в распространении российской пропаганды, что, по его словам, привносит с собой бесконечные потоки лжи и клеветы. В Москве подчеркнули, что Россия принципиально не вмешивается в выборы в других странах.

Выборы главы государства в Индонезии - одном из крупнейших в мире государств с населением в 250 млн человек - состоятся 17 апреля. 57-летний Видодо добивается переизбрания на второй срок. Его основным соперником вновь выступает Субианто: на предыдущих выборах Видодо одержал победу с небольшим перевесом.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ