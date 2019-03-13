Зачем в Таиланде вводят запрет на алкоголь?

Туристам в Таиланде придется отказаться от алкоголя на несколько дней в преддверии местных выборов. Об этом пишет Thailand News.
Власти Таиланда введут запрет на продажу и употребление алкоголя в связи с проведением всеобщих выборов, пишет turizm.ru. Купить горячительные напитки нельзя будет с 18.00 16 марта до 18.00 17 марта. На следующий день по всей стране состоится предварительное голосование. Сами выборы пройдут неделей позже, поэтому запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать в стране 23 и 24 марта.
Как заявил генеральный секретарь избирательной комиссии Таиланда Джарунгвит Пхумма, в эти дни люди смогут свободно организовывать вечеринки и проводить свадебные торжества, однако приносить алкоголь или употреблять его, не рекомендуется. Запрет на продажу алкоголя в Таиланде могут ввести и 13 апреля. Это первый день тайского Нового года, известного как Сонгкран.
Ранее министерство туризма и спорта Таиланда опубликовало список самых популярных среди туристов провинций страны. Возглавляет этот рейтинг столичный округ Бангкок. Его за весь прошлый год посетили 21 миллион иностранных гостей. Второй по популярности названа Паттайя с 8 миллионами туристов. Интересно, что россияне не вошли в число самых частых гостей провинции. Больше всего в Паттайе отдохнуло китайцев — 40% от всех иностранцев. Далее следует Пхукет. В 2018 году на его курортах отдохнули 7,6 миллионов иностранных туристов, из которых 0,8 миллионов — наши соотечественники. В число востребованных у путешественников тайских регионов также вошли: Чиангмай, Краби, Сонгкхла, Сураттхани с остовом Самуи.