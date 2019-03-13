Зачем в Таиланде вводят запрет на алкоголь?

Власти Таиланда введут запрет на продажу и употребление алкоголя в связи с проведением всеобщих выборов, пишет turizm.ru. Купить горячительные напитки нельзя будет с 18.00 16 марта до 18.00 17 марта. На следующий день по всей стране состоится предварительное голосование. Сами выборы пройдут неделей позже, поэтому запрет на продажу алкогольной продукции будет действовать в стране 23 и 24 марта.

Как заявил генеральный секретарь избирательной комиссии Таиланда Джарунгвит Пхумма, в эти дни люди смогут свободно организовывать вечеринки и проводить свадебные торжества, однако приносить алкоголь или употреблять его, не рекомендуется. Запрет на продажу алкоголя в Таиланде могут ввести и 13 апреля. Это первый день тайского Нового года, известного как Сонгкран.