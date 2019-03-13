Галерея: переговорщики встретились с послами

В Рийгикогу представители Центристской партии, EKRE и «Отечества» встретились с членами дипкорпуса, чтобы познакомить послов с принятым вчера совместным заявлением в области внешней политики и безопасности, пишет Postimees.
Член правления Центристской партии, вице-спикер парламента Энн Ээсмаа подчеркнул, что в случае, если новая правительственная коалиция между Центристской партией, EKRE и «Отечеством» будет создана, Эстония продолжит придерживаться своей внешнеполитической линии, и будет по-прежнему вести тесное сотрудничество как с Европейским союзом и НАТО, так и с партнерами по ООН.
«Вчера прошли первые консультации тройственного союза, на которых обсуждали именно внешнюю политику и безопасность, чтобы прежде всего подтвердить важность продолжения той же внешней политики, в том числе, и нашим международным партнерам», - объяснил Ээсмаа, по словам которого, вчерашние консультации были конструктивными, и существенных разногласий между партиями не возникло.
По словам Ээсмаа, к сожалению, сегодня в Эстонии есть такие политические силы, которые предпочитают нарисовать в глазах иностранных партнеров возможную коалицию в негативном и наносящем вред Эстонии свете, подрывая тем самым внешнеполитический имидж страны: «Мы встретимся с послами, чтобы лично рассказать о принятых вчера принципах и ответить на вопросы, которые возникли у дипломатического корпуса», - сказал Ээсмаа.