Галерея: переговорщики встретились с послами

Член правления Центристской партии, вице-спикер парламента Энн Ээсмаа подчеркнул, что в случае, если новая правительственная коалиция между Центристской партией, EKRE и «Отечеством» будет создана, Эстония продолжит придерживаться своей внешнеполитической линии, и будет по-прежнему вести тесное сотрудничество как с Европейским союзом и НАТО, так и с партнерами по ООН.

«Вчера прошли первые консультации тройственного союза, на которых обсуждали именно внешнюю политику и безопасность, чтобы прежде всего подтвердить важность продолжения той же внешней политики, в том числе, и нашим международным партнерам», - объяснил Ээсмаа, по словам которого, вчерашние консультации были конструктивными, и существенных разногласий между партиями не возникло.