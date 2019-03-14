Самые дешевые авиарейсы: из Таллинна на Кипр за 114 евро!

Портал путешествий Postimees подготовил очередную подборку самых дешевых и интересных авиарейсов с сайтов trip.ee и hetked.ee.
Туда-обратно из Таллинна на Кипр начиная со 114 евро
Туда-обратно из Таллинна на Ибицу начиная со 176 евро
Туда-обратно из Таллинна в Буэнос-Айрес начиная с 495 евро
Туда-обратно из Таллинна на Шри-Ланку начиная с 496 евро
Туда-обратно из Таллинна на Сулавеси начиная с 626 евро
Туда-обратно из Риги в Южную Италию начиная со 104 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Тель-Авив начиная со 128 евро
Туда-обратно из Хельсинки на Крит начиная со 139 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Рио-де-Жанейро начиная с 398 евро