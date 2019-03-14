Кристьян Лепик: зуб даю, что коалиция EKRE-ЦП-«Отечество» перекроет поток инвестиций в Эстонию

Менеджер по продукции Topia Кристьян Лепик считает, что освещение речей EKRE в СМИ сделает инвесторов более осторожными в отношении Эстонии, а коалиция с консерватовами негативно повлияет на экономику, пишет Majandus24.
По словам Лепика, времена, когда предприятия выбирали страну для офиса или завода, исходя только из суммы расходов, миновали, и теперь чаще смотрят на ценности. Он отметил, что сейчас на первый план для предпринимателей вышла дружелюбная к людям окружающая среда.
«В плане дешевой рабочей силы Эстония больше никому не конкурент. Те, кто хочет делать дешево, едут в Азию. Конкуренция идет все чаще в сфере «умной работы»», - сказал Лепик, добавив, что заманивать фирмы с помощью низких налогов - это прошлый век.
Таким образом, по его мнению, в иностранную прессу в большом количестве попадут комментарии, согласно которым, члены новой коалиции хотят создать закрую и предназначенную только для эстонцев страну. «Если (предприниматели – ред.) стоят перед вопросом, в каком из городов Прибалтики, Вильнюсе или Таллинне, создавать представительство, то государственные ценности будут играть в этом большую роль. Приведу конкретный пример: общаясь с иностранными компаниями, я видел, что в Будапеште и Варшаве не хотят открывать офисы именно потому, что эти страны выбрали путь закрытости. Иностранное предприятие думает о том, что если придется, например, привлекать специалиста из-за границы, то его жизнь в этой стране будет осложнена», - пояснил Лепик.
На вопрос о том, может ли коалиция EKRE, ЦП и «Отечества» привести с падению инвестиций, Лепик ответил утвердительно: «Я вам зуб даю, что так и будет. Посмотрите комментарии в иностранных СМИ, когда партия говорит, что ЕС не важен. Я общался с несколькими инвесторами, которые уже сейчас спрашивают, что у нас тут происходит. Выборы выиграли две партии, считающие ценности важными, но переговоры идут с теми, кто хочет построить закрытое общество», - сказал специалист.