Фото: в центре Таллинна ждет покупателя необычное жилище

Квартира находится в таллиннском районе Кассисаба, в здании под названием Villa Eha. Предложение о продаже размещено на портале недвижимости City24.ee.

Площадь квартиры - 83 квадратных метра, имеется отдельный вход, а на лестничной площадке большой вместительный чулан. Ни лестница, ни чулан в площадь квартиры не входят.

ФОТО: city24.ee

Квартира являлась мастерской художника, и об этом красноречиво говорит своеобразный интерьер, который обязательно понравится любителю максималистского, дерзкого и избыточного стиля.

ФОТО: city24.ee

Несмотря на то, что в помещении не столько жили, сколько работали, оно обставлено как нормальное жилище. В кухне расположены интегрированные стиральная и посудомоечная машина фирмы Elecrolux, холодильник с камерой глубокой заморозки, керамическая плита и вентиляционная вытяжка. Рабочие поверхности кухонной мебели изготовлены из натурального гранита, а фартук - из мозаичной плитки.

ФОТО: city24.ee

Пол в ванной комнате с подогревом и покрыт кафельной плиткой. Стены отделаны камнем и сааремааской песчаной штукатуркой.

ФОТО: city24.ee

В цене парковочное место во дворе. Также во дворе расположен домик для гриля, которым пользуются все жильцы дома. Сам дом полностью реновирован в 2008-2009.