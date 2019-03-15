В Эстонии снижаются продажи новых автомобилей

По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в феврале в Эстонии было зарегистрировано 1755 новых автомобилей, что на 8 процентов меньше, чем в феврале прошлого года.

В ЕС в целом в феврале было зарегистрировано чуть более 1,1 млн новых легковых автомобилей, что на 1 процент меньше в годовом сравнении. По сравнению с январем этот показатель упал в ЕС в феврале на 2,9 процента.

После пятимесячного спада спрос на новые легковые автомобили поднялся в годовом сравнении в Германии (на 2,7 процента), Франции (на 2,1 процента) и Соединенном Королевстве (на 1,4 процента). Спад продолжался в Испании (на 8,8 процента) и Италии (на 2,4 процента).