В Эстонии снижаются продажи новых автомобилей

Регистрация новых легковых автомобилей в Эстонии упала в феврале на 8 процентов, сильнее, чем в ЕС в среднем.
По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в феврале в Эстонии было зарегистрировано 1755 новых автомобилей, что на 8 процентов меньше, чем в феврале прошлого года.
В ЕС в целом в феврале было зарегистрировано чуть более 1,1 млн новых легковых автомобилей, что на 1 процент меньше в годовом сравнении. По сравнению с январем этот показатель упал в ЕС в феврале на 2,9 процента.
После пятимесячного спада спрос на новые легковые автомобили поднялся в годовом сравнении в Германии (на 2,7 процента), Франции (на 2,1 процента) и Соединенном Королевстве (на 1,4 процента). Спад продолжался в Испании (на 8,8 процента) и Италии (на 2,4 процента).
В Латвии регистрация легковых автомобилей поднялась за год на 3,9 процента до 1303 автомобилей. В Литве показатель поднялся на 94,5 процента до 3112 автомобилей, это самый высокий в ЕС показатель роста. В Финляндии регистрация новых легковых автомобилей упала на 11,3 процента до 8084 автомобилей.