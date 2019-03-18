В голландском городе Утрехт неизвестный открыл огонь по пассажирам трамвая. В результате стрельбы один человек погиб и несколько получили ранения, сообщили в городской полиции. Правоохранительные органы не исключают версию теракта.
Инцидент произошел в трамвае в 10:45 по местному времени недалеко от трамвайной остановки за пределами центра города. Сейчас на месте происшествия находятся аварийные службы, туда вылетели три вертолета. Территория возле трамвайной остановки оцеплена. Движение трамваев в городе временно приостановлено.
Как заявили в полиции, преступнику удалось скрыться. По неподтвержденным данным, он уехал с места преступления на машине.
Сколько человек пострадало, не уточняется. Также неизвестно, сколько именно человек участвовало в нападении. По данным местных СМИ, нападавших было несколько.