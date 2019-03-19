Вт, 19.03.2019
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  • В Таллинне машина врезалась в дерево, пострадали два человека

В Таллинне машина врезалась в дерево, пострадали два человека

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Полиция. Фото иллюстративное.

ФОТО: Марко Сарм.

В ночь на вторник произошла тяжелая авария: в Таллинне машина врезалась в дерево, пострадали два человека.

ДТП произошло в 3.06 у дома по адресу Нарвское шоссе, 90. Водитель, личность которого пока не установлена, потерял контроль над Chevrolet Cruze, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.

Пострадали находившиеся в машине 34-летний мужчина и 32-летняя женщина. Скорая доставила их в Северо-эстонскую региональную больницу.

Кто из пострадавших был водителем, а также точные обстоятельства происшествия выясняются.

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