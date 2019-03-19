В ночь на вторник произошла тяжелая авария: в Таллинне машина врезалась в дерево, пострадали два человека.
ДТП произошло в 3.06 у дома по адресу Нарвское шоссе, 90. Водитель, личность которого пока не установлена, потерял контроль над Chevrolet Cruze, машина вылетела с дороги и врезалась в дерево.
Пострадали находившиеся в машине 34-летний мужчина и 32-летняя женщина. Скорая доставила их в Северо-эстонскую региональную больницу.
Кто из пострадавших был водителем, а также точные обстоятельства происшествия выясняются.