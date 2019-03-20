Фото: очаровательный дом в Пярну ждет новых хозяев

На тихой улочке летней столицы выставлена на продажу совершенно уникальная недвижимость: построенный в 2004 году дом радует глаз не только снаружи, но и внутри. Каждый квадратный метр строения обставлен и оформлен со вкусом и умением.

ФОТО: KV.EE

Построенный в подходящем для Пярну романтическом курортном стиле дом отражает неспешный и расслабленный стиль жизни своих хозяев, что помогают подддерживать резные деревянные детали, просторная веранда, большие окна и вся атмосфера дома.

ФОТО: KV.EE

Четырехкомнатный дом площадью 179 квадратных метров находитсяна земельном участке площадью 777 квадратных метров. Во дворе есть место и для детских игр, и для отдыха на свежем воздухе или занятий садоводством.

ФОТО: KV.EE