Почти 90 000 жителей Эстонии получат сообщения от налоговиков

Уведомления отправят как людям, которые смогут получить переплаченный подоходный налог, так и тем, кто, скорее всего, должен будет доплатить налог, сообщил MTA.

«Согласно нашему анализу, налоговые декларации пока не представили 76 376 человек, которые могут иметь право получить от государства ориентировочно 18,7 млн евро переплаченного подоходного налога. Мы также вышлем уведомления тем 10 417 налогоплательщикам, которые могут быть обязаны доплатить подоходный налог на сумму 3,4 млн евро. Окончательный размер подоходного налога выяснится только при подаче налоговой декларации, когда будут учтены налоговые льготы и дополнительные доходы», - сообщил Ханнес Удде из отдела услуг MTA.