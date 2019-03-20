Немецкий автоконцерн BMW намерен затянуть пояса

Причиной экономии является следствие "дизельного кризиса", возросшая конкуренция и необходимость масштабных инвестиций в электромобили. Финансовые показатели также не вызывают оптимизма: чистая прибыль компании в 2018 году сократилась на 16,9 процента - до 7,2 миллиарда евро, пишет DW.com.

При этом концерн собирается обойтись без масштабных сокращений. Компания не будет нанимать новых сотрудников взамен ушедших на пенсию, но собирается увеличить штаты в отделах, где разрабатываются электромобили и беспилотные автомобили.

Угроза штрафов

В начале марта появилась информация, что концернам BMW, Volkswagen и Daimler следует подготовиться к крупным штрафам со стороны Евросоюза - им грозят взыскания в размере до 1 миллиарда евро каждому за сговор в сфере технологий, связанных с контролем выхлопных газов.