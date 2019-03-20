Ср, 20.03.2019
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  • Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и фургон

Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и фургон

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В Харьюмаа на 15-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись грузовик и фургон, пишет Tartu Postimees.

Сообщение о происшествии поступило в Центр тревоги около 11 часов. По предварительной информации, фургон врезался сзади в ехавший перед ним грузовик. "Сообщалось, что пострадали люди, однако скорая осмотрела водителей, повреждений у них не было", - прокомментировал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.

Движение на месте происшествия нарушено, на шоссе были фрагменты автомобилей. К половине первого дорогу очистили. Водители обратятся в страховые компании.

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