Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и фургон

В Харьюмаа на 15-м километре шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа столкнулись грузовик и фургон, пишет Tartu Postimees.
Сообщение о происшествии поступило в Центр тревоги около 11 часов. По предварительной информации, фургон врезался сзади в ехавший перед ним грузовик. "Сообщалось, что пострадали люди, однако скорая осмотрела водителей, повреждений у них не было", - прокомментировал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.
Движение на месте происшествия нарушено, на шоссе были фрагменты автомобилей. К половине первого дорогу очистили. Водители обратятся в страховые компании.