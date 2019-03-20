Фото: на шоссе Таллинн-Тарту столкнулись грузовик и фургон

Сообщение о происшествии поступило в Центр тревоги около 11 часов. По предварительной информации, фургон врезался сзади в ехавший перед ним грузовик. "Сообщалось, что пострадали люди, однако скорая осмотрела водителей, повреждений у них не было", - прокомментировал пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Сейко Куйк.