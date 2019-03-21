Чен выиграл короткую программу, россияне провалились, Селевко не попал в произвольную программу

На чемпионате мира по фигурному катанию сегодня в борьбу вступили мужчины. В короткой программе одержал победу один из фаворитов, американец Нэтан Чен.
Неудачно выступили россияне; Михаил Коляда пока только десятый, Андрей Лазукин 11-й, Александр Самарин исполнил неудачно свою программу и находится всего лишь на 20-м месте. Представитель Эстонии, Александр Селевко набрал 63,25 балла, допустив ошибки во второй части программы, заняв в итоге только 27-е место, не попав в прокат произвольной программы.
Чемпионат мира
Сайтама, Япония. Мужчины. Короткая программа
1. Нэтан Чен (США) – 107,40
2. Джейсон Браун (США) – 96,81
3. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,87
4. Винсент Чжоу (США) – 94,17
5. Маттео Риццо (Италия) – 93,37
6. Шома Уно (Япония) – 91,40
7. Кевин Аймо (Франция) – 88,24
8. Михал Бржезина (Чехия) – 86,96
9. Цзинь Боян (Китай) – 84,26
10. Михаил Коляда (Россия) – 84,23