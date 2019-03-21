Чт, 21.03.2019
Я встречался с Мартом Хельме – что бы он ни говорил на публике, он не любит русских. Абдул Тюрей
  • Rus.Postimees.ee
  • Спорт
  • Чен выиграл короткую программу, россияне провалились, Селевко не попал в произвольную программу

Чен выиграл короткую программу, россияне провалились, Селевко не попал в произвольную программу

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

SAITAMA, JAPAN - MARCH 21, 2018: Figure skater Nathan Chen of the United States performs during a men's short programme event the 2019 ISU World Figure Skating Championships at Saitama Super Arena. Stanislav Krasilnikov/TASS

ФОТО: Stanislav Krasilnikov / Stanislav Krasilnikov/TASS

На чемпионате мира по фигурному катанию сегодня в борьбу вступили мужчины. В короткой программе одержал победу один из фаворитов, американец Нэтан Чен.

Неудачно выступили россияне; Михаил Коляда пока только десятый, Андрей Лазукин 11-й, Александр Самарин исполнил неудачно свою программу и находится всего лишь на 20-м месте. Представитель Эстонии, Александр Селевко набрал 63,25 балла, допустив ошибки во второй части программы, заняв в итоге только 27-е место, не попав в прокат произвольной программы.

Чемпионат мира

Сайтама, Япония. Мужчины. Короткая программа

1. Нэтан Чен (США) – 107,40

2. Джейсон Браун (США) – 96,81

3. Юдзуру Ханю (Япония) – 94,87

4. Винсент Чжоу (США) – 94,17

5. Маттео Риццо (Италия) – 93,37

6. Шома Уно (Япония) – 91,40

7. Кевин Аймо (Франция) – 88,24

8. Михал Бржезина (Чехия) – 86,96

9. Цзинь Боян (Китай) – 84,26

10. Михаил Коляда (Россия) – 84,23

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ