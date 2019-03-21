Чен выиграл короткую программу, россияне провалились, Селевко не попал в произвольную программу

Неудачно выступили россияне; Михаил Коляда пока только десятый, Андрей Лазукин 11-й, Александр Самарин исполнил неудачно свою программу и находится всего лишь на 20-м месте. Представитель Эстонии, Александр Селевко набрал 63,25 балла, допустив ошибки во второй части программы, заняв в итоге только 27-е место, не попав в прокат произвольной программы.