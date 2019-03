Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2005-й

В 2005 году был построен и получил премию Капитала культуры Художественный музей Эстонии KUMU. Архитектор: Пекка Вапаавуори (Arkkitehtitoimisto Vapaavuori OY), 1994–2002. Конструктор: Nord Projekt AS, Neoprojekt OÜ. Генеральный подрядчик строительства: Merko Ehitus AS, 2002–2005. Бетонные работы: Merko Ehitus AS. Бетон: Rudus Eesti AS, NCC Industri Eesti AS (теперь: HC Betoon AS). Опалубка: Peri AS. Работы с металлом: Monik OÜ, U-Kolle AS. Плитняковые фасады: Saare Dolomiit OÜ. Медные фасады: Esco AS/Weckman. Стеклянные фасады: Metus-Est AS.