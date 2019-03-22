Пт, 22.03.2019
Мне неловко за имидж Эстонии, но куда серьезнее отчаяние из-за того, что избранные правители не хотят руководить, им нужна только власть. Кристина Каллас
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  • Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2005-й

Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2005-й

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ФОТО: In Nomine

Продолжаем рассказ о выдающихся зданиях и сооружениях Эстонии, ставших экспонатами выставки «100 строений – сто лет. История Эстонии в строениях. 1918-2017» в Архитектурном музее.

В 2005 году был построен и получил премию Капитала культуры Художественный музей Эстонии KUMU. Архитектор: Пекка Вапаавуори (Arkkitehtitoimisto Vapaavuori OY), 1994–2002. Конструктор: Nord Projekt AS, Neoprojekt OÜ. Генеральный подрядчик строительства: Merko Ehitus AS, 2002–2005. Бетонные работы: Merko Ehitus AS. Бетон: Rudus Eesti AS, NCC Industri Eesti AS (теперь: HC Betoon AS). Опалубка: Peri AS. Работы с металлом: Monik OÜ, U-Kolle AS. Плитняковые фасады: Saare Dolomiit OÜ. Медные фасады: Esco AS/Weckman. Стеклянные фасады: Metus-Est AS.

ФОТО: In Nomine

Ценой разрушения плитняковых казарм караульного батальона президента Пятса Художественный музей Эстонии, основанный в 1919 году, наконец-то получил свой собственный дом. Это было первое построенное специально для художественного музея здание и одно из самых важных культурных строений Эстонии. Здание использует свое местоположение на краю парка Кадриорг, связывая архитектуру с окружающим ландшафтом. Выделяющая радон стена из плитняка, расположенное частично под землей здание, а также прорубленный в плитняке автомобильный тоннель сделали этот объект сложным для строительства, при реализации которого использовалось множество новых технологий. 

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