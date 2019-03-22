Цены на жилье за пределами Таллинна растут еще быстрее, чем в столице

Цены на квартиры выросли во всех трех рассматриваемых регионах. В Таллине рост составил 6,6%, в прилегающих к Таллинну районах, а также в Тарту и Пярну - 7,3%, в остальных регионах Эстонии - 3,6%.

Цены на квартиры в четвертом квартале 2018 года выросли на 2,8% по сравнению с третьим кварталом и на 5,7% процента по сравнению с четвертым кварталом 2017 года. Цены на дома выросли на 5,6% процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Индекс цен жилья показывает изменение цены квадратного метра жилья на основании совершенных сделок купли-продажи и рассчитывается для квартир и домов.

Индекс цен на жилье, используемого собственниками, в прошлом году вырос на 6,9 % по сравнению со средним значением 2017 года.

В четвертом квартале 2018 года изменение индекса цен составило 2,1% по сравнению с третьим кварталом и 4,2 процента по сравнению с четвертым кварталом 2017 года.