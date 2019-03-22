Фото: в продажу поступила самая настоящая избушка в лесу!

В южной части острова Сааремаа продается бревенчатый домик, готовый стать идеальной дачей для любителей подобной архитектуры, сообщает портал Kodustiil.
На первом этаже находящегося на морском побережье дома расположены гостиная, кухня, туалет, баня и две террасы. На втором этаже - спальня. Нетто-площадь строения - 53 квадратных метра.
Дача построена из прочных высококачественных материалов. Сам дом в отличном состоянии.
В двухстах метрах от участка - море! Общественного пляжа поблизости нет, так что место достаточно приватное. Однако в ста метрах от домика расположена деревня Раннакюла, где имеются детская плошадка и место для костра, которыми новые хозяева дачи смогут также пользоваться.
На участке есть деревянный сарай для хранения дров, а также деревянный игровой домик. Рядом с домом растут сосны, можжевельник, яблони и ягодные кусты. Участок огорожен деревянной изгородью.
Недвижимость носит название Väike-Valli и продается вместе с находящимся рядом незастроенным участком под названием Suur-Valli, на который имеется действующее до 2020 года разрешение на проектирование жилого дома.
Подробности находятся на KV.EE.