Фото: в продажу поступила самая настоящая избушка в лесу!

На первом этаже находящегося на морском побережье дома расположены гостиная, кухня, туалет, баня и две террасы. На втором этаже - спальня. Нетто-площадь строения - 53 квадратных метра.

Дача построена из прочных высококачественных материалов. Сам дом в отличном состоянии.

ФОТО: KV.EE

В двухстах метрах от участка - море! Общественного пляжа поблизости нет, так что место достаточно приватное. Однако в ста метрах от домика расположена деревня Раннакюла, где имеются детская плошадка и место для костра, которыми новые хозяева дачи смогут также пользоваться.

ФОТО: KV.EE

На участке есть деревянный сарай для хранения дров, а также деревянный игровой домик. Рядом с домом растут сосны, можжевельник, яблони и ягодные кусты. Участок огорожен деревянной изгородью.

Недвижимость носит название Väike-Valli и продается вместе с находящимся рядом незастроенным участком под названием Suur-Valli, на который имеется действующее до 2020 года разрешение на проектирование жилого дома.

ФОТО: KV.EE