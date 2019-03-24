Видео: посол США записала обращение к украинцам

Посол США в Киеве Мари Йованович выложила в воскресенье, 24 марта, на странице Посольства США на Украине в соцсети Facebook видеообращение к украинцам с призывом принять участие в президентских выборах 31 марта, передает DW.
Одним из признаков настоящей демократии является то, что после выборов, независимо от того, сохранил ли прежний президент должность или был избран новый, граждане объединяются и подтверждают свою поддержку государству и воле избирателей, подчеркнула дипломат.
"Соединенные Штаты поддерживают народ Украины в ожидании свободных, справедливых и безопасных выборов, которые состоятся на Украине на следующей неделе, - заявила Йованович. - Мы призываем украинскую власть, гражданское общество и всех граждан внести свой вклад в украинскую демократию".