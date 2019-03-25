Пн, 25.03.2019
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Дело Кокорина и Мамаева передано в суд

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Павел Мамаев

ФОТО: Iliya Pitalev / Sputnik

В Москве завершилось следствие по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает sports.ru.

Дело утверждено главным прокурором и передано в суд, где его рассмотрят.

«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Кокорин и Мамаев находятся под стражей в СИЗО на время следствия с ноября. В последний раз меру пресечения продлили до 8 апреля. Два других соучастника, проходящих по делу, – младший брат Александра Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий

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