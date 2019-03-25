Дело Кокорина и Мамаева передано в суд

В Москве завершилось следствие по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, передает sports.ru.
Дело утверждено главным прокурором и передано в суд, где его рассмотрят.
«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Кокорин и Мамаев находятся под стражей в СИЗО на время следствия с ноября. В последний раз меру пресечения продлили до 8 апреля. Два других соучастника, проходящих по делу, – младший брат Александра Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий