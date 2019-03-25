Дело Кокорина и Мамаева передано в суд

Дело утверждено главным прокурором и передано в суд, где его рассмотрят.

«Главным следственным управлением ГУ МВД по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении Кокорина и Мамаева, а также двух их соучастников по статьям «Умышленное причинение легкого вреда здоровью», «Побои» и «Хулиганство», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.