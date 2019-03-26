Урмас Сыырумаа: буду президентом Олимпийского комитета до конца положенного срока

Заявления президента ЭОК о Мати Алавере и Андрусе Веэрпалу, а также о том что эстонским спортсменам не хватает образования, привели к дискуссии о том, что Урмас Сыырумаа должен покинуть свой пост. В интервью Postimees Сыырумаа заявил, что будет исполнять обязанности президента Эстонского олимпийского комитета до истечения своих полномочий.
Урмас Сыырумаа вызвал недовольство спортивной общественности своими заявлениями по поводу допингового скандала, разразившегося в эстонском лыжном спорте. В частности, многим не понравились слова президента ЭОК о том, что одна из проблем спортсменов - низкий образовательный уровень.
"Оценки моих слов и статей очень различаются, но я получил письма, сообщения, со словами поддержки. В том числе от спонсоров ЭОК. Сожалею ли я о том, что я написал? Нет, конечно. Особо я благодарен за критику в свой адрес. Это позволяет сказать и прояснить те вещи, которые были спрятаны. НАдо было бы тщательнее взвешивать заголовки и отдавать себе отчет в том, что их содержание будет жить своей жизнью. Надо было быть бдительнее... Имею ли я желание покинуть пост? Нет. Я буду президентом ЭОК до окончания своих полномочий. Запишите это заглавными буквами. Всем дилентантам, которые хотят повредить репутации ЭОК моим досрочным уходом заявляю, что не допущу этого. После отпуска я встречусь с членами ЭОК, в том числе и с недовольными", - заявил Сыырумаа