Фото: в Пярнумаа ждет новых хозяев богемное гнездышко

Портал Kodustiil обнаружил в Пярнумаа оригинальное жилище, с которым предлагает ознакомиться потенциальных покупателей.
В поселке Лавассааре ждет новых хозяев просторная пятикомнатная квартира площадью 100,5 квадратных метров, расположенная на первом этаже построенного в 1957 году недалеко от красивого парка многоквартирного дома, сообщается в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee.
Объект привлекает своей необычной атмосферой, тихим уютом и прекрасным состоянием. Во время капитального ремонта в квартире заменены электропроводка, водопроводные трубы, поставлены новые деревянные окна и отреставрированы старые деревянные полы.
Если вас привлекло это предложение, то с подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.