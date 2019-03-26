Вт, 26.03.2019
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Фото: в Пярнумаа ждет новых хозяев богемное гнездышко

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ФОТО: City24

Портал Kodustiil обнаружил в Пярнумаа оригинальное жилище, с которым предлагает ознакомиться потенциальных покупателей. 

В поселке Лавассааре ждет новых хозяев просторная пятикомнатная квартира площадью 100,5 квадратных метров, расположенная на первом этаже построенного в 1957 году недалеко от красивого парка многоквартирного дома, сообщается в объявлении, размещенном на портале недвижимости City24.ee.

ФОТО: City24

Объект привлекает своей необычной атмосферой, тихим уютом и прекрасным состоянием. Во время капитального ремонта в квартире заменены электропроводка, водопроводные трубы, поставлены новые деревянные окна и отреставрированы старые деревянные полы. 

ФОТО: City24

Если вас привлекло это предложение, то с подробностями можно ознакомиться на портале недвижимости City24.

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