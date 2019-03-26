Facebook удалил почти 2000 связанных с Россией страниц и групп

Более 2630 аккаунтов, страниц и групп были удалены в социальной сети Facebook и принадлежащей ей социальной платформе Instagram. Как сообщили в Facebook во вторник, 26 марта, из них 1907 было связано с Россией - 86 страниц, 64 аккаунта и 1757 групп, причастные к неаутентичному скоординированному поведению.
При этом около 50 тысяч аккаунтов были подписчиками одной или нескольких из этих страниц, и около 1,7 миллиона аккаунтов вступили в одну или несколько из удаленных групп, пишет DW.com.
По данным компании, в социальной сети были созданы фейковые аккаунты, через которые управляли группами и страницами, в основном распространявшими спам. Незначительная часть удаленных страниц и групп распространяли материалы, посвященные событиям в Украине, включая конфликт на востоке страны, местной и региональной политике, беженцам, ситуации в Крыму.
Что касается других удаленных страниц и аккаунтов, то 513 были связаны с Ираном, остальные - с Македонией и Косово.
Как говорится в сообщении Facebook, компания не обнаружила согласованных действий между этими аккаунтами, однако они действовали по одному принципу - создавали группы, которые вводили в заблуждение других пользователей касательно того, кем они являются и чем занимаются.