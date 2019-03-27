Ср, 27.03.2019
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  • Авиакомпания подвела: спортсмен прошагал 160 километров в кроссовках и джинсах по 25-градусному морозу

Авиакомпания подвела: спортсмен прошагал 160 километров в кроссовках и джинсах по 25-градусному морозу

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Peter Messervy-Gross

ФОТО: Leo Francis

47-летний Питер Мессерви-Гросс в двадцатипятиградусный мороз участвовал в монгольском ультрамарафоне в чем прилетел в эту азиатскую страну. "Благодарить" за это спортсмен может авиакомпанию, передает Postimees.

Отец троих детей тщательно готовился к ультрамарафону и запкупил все необходимое оборудование. Однако, когда он добрался до места назначения, то выяснялось, что багаж спортсмена безвозвратно потерян.

"Это был ужасный момент для меня, никто ведь не пробежит 160 километров в уличной обуви" - вспоминает Мессерви-Гросс . Питер попытался купить новые кроссовки, но размера подходящего не нашлось. Поэтому спортсмен решил преодолеть дистанцию пешком, но для мужчины это оказалось мукой - ноги к концу дистанции распухли. "Я оказался велик для своих ботинок - шутит Мессерви-Гросс - Но они такие качественные, что после 160 километров пригодны к носке. А сам марафон я рассматривал в качестве пробы, идея о нем изменила мое мировоззрение".

Куда же все таки делись вещи Мессерви-Гросса так и осталось невыясненным.

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