Авиакомпания подвела: спортсмен прошагал 160 километров в кроссовках и джинсах по 25-градусному морозу

Отец троих детей тщательно готовился к ультрамарафону и запкупил все необходимое оборудование. Однако, когда он добрался до места назначения, то выяснялось, что багаж спортсмена безвозвратно потерян.

"Это был ужасный момент для меня, никто ведь не пробежит 160 километров в уличной обуви" - вспоминает Мессерви-Гросс . Питер попытался купить новые кроссовки, но размера подходящего не нашлось. Поэтому спортсмен решил преодолеть дистанцию пешком, но для мужчины это оказалось мукой - ноги к концу дистанции распухли. "Я оказался велик для своих ботинок - шутит Мессерви-Гросс - Но они такие качественные, что после 160 километров пригодны к носке. А сам марафон я рассматривал в качестве пробы, идея о нем изменила мое мировоззрение".