Латвийский суд приговорил участника конфликта в Донбассе к пяти годам лишения свободы

В распространенном прокуратурой заявлении без упоминания имени говорится, что Рижский окружной суд признал фигуранта дела виновным в активном участии в вооруженном конфликте за пределами территории Латвии и приговорил его к лишению свободы на пять лет с надзором на два года.

Таким образом, Рижский окружной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный этому человеку 4 августа 2017 года судом Видземского предместья Риги.

По данным СМИ, Скрипник участвовал в конфликте на востоке Украины с июля 2014 по апрель 2015 года.

Обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.