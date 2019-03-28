Латвийский суд приговорил участника конфликта в Донбассе к пяти годам лишения свободы

Рижский окружной суд приговорил жителя Даугавпилса Артема Скрипника к пяти годам лишения свободы за участие в вооруженном конфликте на востоке Украины, сообщили агентству BNS в суде.
В распространенном прокуратурой заявлении без упоминания имени говорится, что Рижский окружной суд признал фигуранта дела виновным в активном участии в вооруженном конфликте за пределами территории Латвии и приговорил его к лишению свободы на пять лет с надзором на два года.
Таким образом, Рижский окружной суд отменил оправдательный приговор, вынесенный этому человеку 4 августа 2017 года судом Видземского предместья Риги.
По данным СМИ, Скрипник участвовал в конфликте на востоке Украины с июля 2014 по апрель 2015 года.
Обвиняемый в противоправном участии в вооруженном конфликте на востоке Украины Артем Скрипник в ходе досудебного расследования в Полиции безопасности (ПБ) признал свою вину в преступных деяниях, включая убийства людей.
При этом в суде Скрипник утверждал, что занимался на Украине гуманитарной деятельностью, а в своих показаниях в ходе досудебного расследования оговорил себя, так как находился под психологическим давлением.