Фото: история столетия Эстонии в архитектуре и строительстве. Год 2009-й

Спортивный корпус Университета естественных наук в Тарту назван лучшим зданием 2009 года. Архитектор: Маарья Каск, Карли Луйк и Ральф Лыоке (AB Salto), 2007. Конструктор: Pikoprojekt OÜ. Генеральный подрядчик строительства: YIT Ehitus AS, 2008–2009.Бетонные элементы: Lasbet AS. Опалубка: Peri AS. Бетон: TM Betoon AS. Деревянные конструкции: RAITWOOD. Крыша: Evari Ehitus OÜ. Премия за деревянный фасад на конкурсе «Бетонное строение 2009». Титул «Лучшее строение года в Тарту» 2009.