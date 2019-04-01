Процесс над обвиняемыми в даче взяток Сависаару откладывается

В понедельник Харьюский уездный суд из-за болезни судьи отложил начало процесса над предпринимателями, обвиняемыми в даче взяток экс-лидеру Центристской партии и бывшему мэру Таллинна Эдгару Сависаару.
Из-за болезни судьи Анне Ребане намеченное на понедельник заседание было отменено. По предварительным данным, следующее заседание пройдет в пятницу.
В конце декабря Госсуд принял решение о признании Сависаара неподсудным по состоянию здоровья.
Госпрокуратура обвинила Сависаара в использовании бюджетных средства Таллинна в собственных интересах и интересах Центристской партии, а также получении четырех взяток, отмывании денег и получении запрещенных пожертвований в пользу Центристской партии в крупных размерах. В качестве юридического лица обвинение предъявлено Центристской партии.
Госпрокуратура обвиняет в даче взяток Сависаару бизнесменов Айвара Туулберга, Александра Кофкина, Хиллара Тедера и Велло Кунмана.
Председателя горсобрания Таллинна Калева Калло обвиняют в содействии даче и получению взяток, в посредничестве при даче взяток обвиняют бывшего политика Виллу Рейльяна.
В рамках дела также обвинялся бывший заместитель старейшина Пыхья-Таллинна Прийт Кутсера, но в его отношении делопроизводство прекратили по принципу оппортунитета.
Судебный процесс начался в Харьюском уездном суде 12 июня 2017 года, все обвиняемые заявили, что не признают себя виновными. Рейльян признал себя виновным, суд принял решение в его отношении в порядке договорного делопроизводства.
В октябре 2017 года уездный суд утвердил соглашение, заключенное с госпрокуратурой по делу обвиняемого в посредничестве при получении взятки Рейльяна, и приговорил Рейльяна к уплате в пользу государства чуть более 33 000 евро.