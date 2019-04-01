Таллинн запустил программу для молодых людей, которые не учатся и не работают

Вице-мэр Таллинна Вадим Белобровцев отметил, что реализация программы должна охватить как минимум 3000 молодых людей из Таллинна и при поддержке государства помочь тем из них, кто не работает и не учится. «Программа Hoog sisse – замечательный пример сотрудничества города и государства, в котором город на основе существующих сетей и компетенций поддержит целевую аудиторию, используя методики работы с молодежью. В числе предлагаемых услуг – индивидуальное менторство, неформальные методы обучения и занятия, способствующие продолжению учебы или поступлению на работу», - пояснил вице-мэр.

В рамках программы к работе в Таллиннском департаменте по делам молодежи и спорта приступят шестеро специалистов по работе с молодежью. Они будут налаживать контакт с молодежью, не занятой ни в получении образования, ни в рабочей деятельности. Специалисты должны будут предложить молодым людям активную поддержку сроком от одного до шести месяцев, чтобы те смогли найти подходящее учебное учреждение или рабочее место. После этого специалисты будут поддерживать связь с подопечными еще несколько месяцев, чтобы те не утратили мотивацию следовать выбранному пути.

В Таллинне по состоянию на 25 марта 5246 молодых людей от 15 до 26 лет, не работающих и не занятых получением образования, что составляет 8,79% от общего числа молодежи в столице. Больше всего их в трех районах города: 1441 - в Ласнамяэ, 758 - в Мустамяэ, 696 - в Кесклинне. Источник данных – регистр данных STAR, к которому в марте подключился Таллинн.