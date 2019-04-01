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  • Пресса Британии: российская угроза выборам в США в 2020 году

Пресса Британии: российская угроза выборам в США в 2020 году

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Хакер. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

В обзоре британской прессы 1 апреля:

Атака по всему фронту

Financial Times пишет о предупреждениях аналитиков о том, что для избирательной системы США на выборах в 2020 году Россия представляет собой не меньшую угрозу, чем в 2016 году.

Через два года после того, как американские спецслужбы выявили попытки Москвы использовать в своих целях уязвимые места в демократической системе США, соцсети и государственные службы все еще не окончательно понимают, что делать в случае, когда иностранная держава пытается вмешаться в процесс выборов.

В том, что касается выборов в 2020 году, перед США стоят те же проблемы, что и в 2016 году. Газета цитирует Дана Люта, бывшего американского представителя в НАТО, генерала в отставке, который стал специалистом по вопросам обеспечения безопасности американских выборов.

По его словам, стратегия России в 2016 году напоминала старую российскую военную доктрину: переходить в атаку по всему фронту, чтобы выявить слабые и сильные стороны противника, а затем атаковать вновь, но уже лишь на слабых позициях.

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