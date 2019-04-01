Пресса Британии: российская угроза выборам в США в 2020 году

Согласно докладу спецпрокурора Роберта Мюллера, в 2016 году российские власти использовали две тактики. Так называемое "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей", пыталось разжечь разногласия в американском обществе и тем самым повлиять на исход выборов.

Кроме того, Россия задействовала хакеров, чтобы взломать сервера Хиллари Клинтон и Демократической партии, а затем распространять полученную информацию через третьих лиц, в том числе и WikiLeaks.

Газета также цитирует Алекса Халдермана, профессора компьютерных технологий Мичиганского университета, по словам которого, российские власти получили доступ к базам данных избирателей во многих штатах.

Пока нет доказательств того, что Россия как-то манипулировала этими данными, но сам факт того, что она смогла получить к ним доступ, вызывает опасения. "Это могло бы привести к хаосу в день выборов. Нам повезло, что Владимир Путин решил не делать этого", - цитирует газета профессора Халдермана.

Интернет-компании, со своей стороны, утверждают, что они лучше подготовлены к попыткам иностранных государств повлиять на выборы. Facebook заявляет, что каждый день удаляет миллионы фейковых аккаунтов из соцсети благодаря новым программам искусственного интеллекта. То же самое делает и Twitter.

Но проблемы остаются. Два доклада, представленные конгрессу США, утверждают, что уровень российского вмешательства в выборы 2016 года был гораздо выше, чем до сих пор считалось.

"Перед президентскими выборами 2020 года мы должны гораздо активнее защищать нашу демократию", - цитирует заместителя председателя комитета сената по вопросам разведки Марка Уорнера газета Financial Times.

Переписывание истории?

Times в своей редакционной статье пишет, что режим Владимира Путина силой изменил границы в Европе, использовал нервно-паралитическое вещество в попытке убийства в британском Солсбери и помог остаться у власти сирийскому деспоту Башару Асаду.

Для достижения своих целей Москва прибегает к лживой пропаганде, пишет газета. Жизненно важно, чтобы западные страны выступали против подобной пропаганды.

В России и Сербии, пишет газета, сейчас чрезвычайно популярен новый российский фильм "Балканский рубеж".

Фильм якобы представляет события 20-летней давности, когда силы НАТО бомбили Сербию, которой тогда правил Слободан Милошевич.

Но фильм настолько тенденциозный, что переходит все границы художественной интерпретации, считает Times.

В фильме сербы, организовавшие кампанию геноцида в Косово, представлены невинными жертвами, а российские военные - спасателями.

Фильм посвящен противостоянию в 1999 году между российским военными и силами НАТО в аэропорту близ Приштины.

Авторы сценария представляют это как героическую акцию, направленную на то, чтобы предотвратить кровопролитие, хотя на самом деле речь шла об обычных разногласиях по вопросу о роли миротворческих сил.

На самом деле рисковали своими жизнями пилоты НАТО, которые бомбили Сербию в течение 78 дней, пытаясь остановить Слободана Милошевича и его попытки организовать геноцид албанского населения Косово.

НАТО провело ограниченную и справедливую кампанию для того, чтобы прекратить агрессию Белграда. НАТО не собиралось ни свергать режим Милошевича, ни добиваться независимости Косово, а лишь пыталось защитить албанское население края.

К марту 1999 года силы Милошевича изгнали из края около 300 тысяч албанцев, убили не менее двух тысяч человек и сравняли с землей сотни деревень.

Если бы НАТО не остановило Милошевича, в Косово была бы катастрофа, подобная той, что произошла в Боснии 10 годами ранее, пишет газета.

Это все - не детали интерпретации истории. Этот российский фильм отражает российскую дипломатию, полагает газета. Во время войны в Косово Россия поддерживала Сербию, а сейчас пытается разжигать антизападные настроение в этом регионе, чтобы укрепить там свое влияние.

Косово объявило свою независимость от Сербии в 2008 году - по понятным причинам, так как Сербия отказывалась предоставить жителям края равноправие. Независимость была признана многими странами, в том числе Великобританией и США.

С другой стороны, Россия пытается превратить страны бывшей Югославии в свои сатрапии.

Режим Путина известен своей пропагандой, пытающейся замалевать прошлую агрессию Москвы против небольших стран и никем не защищенных народов. В данном случае этого нельзя допустить. Жизни людей и их свобода оказываются под угрозой из-за открытой лжи, пишет Times.

К востоку от Суэца

Sun пишет, что бывший министр обороны Великобритании сэр Майкл Фэллон считает, что британский военно-морской флот должен вернуться в акватории Индийского и Тихого океанов.

50 лет назад было принято решение вывести все британские военные силы к востоку от Суэцкого канала, но сейчас, считает министр, пришло время пересмотреть эту политику.

Вооруженным силам, по его мнению, необходимы как дополнительное финансирование, так и строительство новых баз в Азии. По словам Фэллона, вот уже 50 лет ВМФ Британии проводит операции лишь в Атлантическом океане и Средиземном море.

Но он отмечает новые угрозы, такие как Северная Корея, а также напряженность в отношениях между материковым Китаем и Тайванем и проблемы в Южно-Китайском море.

По его словам, наиболее быстрорастущий регион мира заслуживает нашего внимания.

"Французы регион никогда не покидали, может быть, пришло время, чтобы Британия - пятая или шестая военная держава в мире - туда вернулась?" - цитирует его газета.

Он призывает создать военную базу в Австралии, а также заключить соглашение о доступе к базам в Японии.

Бывший министр также считает, что в этот регион следует направить десантные корабли, которые могли бы обеспечить безопасность торговых морских путей, а также оказывать помощь в случае стихийных бедствий, пишет Sun.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com.