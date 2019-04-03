Когда "центрист" станет ругательством

Некоторое затишье перед первым заседанием нового созыва Рийгикогу дает возможность хотя бы навскидку определить, где мы оказались и что за силуэты маячат там, на горизонте.
Впечатление такое, что нынешний премьер задался целью – во что бы то ни стало доказать, что в политической эквилибристике и вольтижировке он не меньший дока, чем его предшественник на посту председателя Центристской партии. По большому счету – и флаг бы ему в руки, пускай себе дитя хоть чем-то тешится, лишь бы не плакало. Но загогулина в том, что после того, как оно вдоволь натешится, плакать придется всем остальным. Ну, или, по крайней мере, абсолютному большинству…
Молодо-зелено
Железный Эдгар, так или иначе, находился во власти или где-то совсем рядом (на первом этапе) без малого тридцать лет, то есть ровно с того момента, если вести отсчет от создания Народного Фронта Эстонии в поддержку перестройки, когда Юри Ратасу сравнялось десять.
Нет нужды перечислять всё, что сделано Сависааром за этот период. Кто не помнит – может обратиться к Википедии или другим, более надежным источникам. На «личном счету» у Ратаса, если по-взрослому, кроме премьерства в период, когда Эстония председательствовала в Евросоюзе, нет ничего. Это тоже немало, все-таки дружеские взаимные похлопывания по плечу с первыми лицами европейской и мировой политики кое-чего стоят… Но недостаточно, чтобы пытаться сравнивать две эти фигуры, хотя бы даже и с большой степенью приблизительности.
А ведь на первых порах казалось, что молодой и энергичный преемник Носорога способен привнести в изрядно уже закостеневшую партийную рутину что-то новое, что позволило бы крупнейшей политической организации Эстонии, оставаясь в рамках центризма, преодолеть ставший уже несколько обременительным застой; и эстонцев побольше привлечь, да и либерализма в своей идеологии прибавить.
Какие-то задатки новаторского характера у Ратаса были, чего уж там. Чем-то же он привлек в свое время искушенного в политических играх Сависаара – настолько, что тот не побрезговал сделать молодого соратника своим местоблюстителем на посту столичного мэра, когда Юри не было еще и тридцати лет (на момент ухода в 2007-м – двадцать девять).
И, находясь на этом посту без малого два года, Ратас выступил-таки с яркой PR-инициативой: превратить Таллинн в Зеленую столицу Европы. Публика вежливо поаплодировала, из Брюсселя раздались две-три одобрительные реплики, были изданы не то буклеты, не то газеты, и на том все разошлись, кто – спиливать вековую иву на Палдиском шоссе, кто – высаживать деревца в плановом порядке, согласно служебным обязанностям. Так что по степени влияния на общественное мнение, не говоря уже про сознание, эта инициатива не дотянула даже, хотя бы, до проекта IME, а уж до НФЭ – и подавно.
Так погибают замыслы с размахом
Единственное, что Ратасу удалось безусловно и неопровержимо, – это свалить своего патрона, когда тот превратился в неизлечимо больного льва. А к таковому, как известно, даже шакалы относятся без почтения.
Собственно, с этого момента и начался распад партии. Зрел он давно, но твердая рука Железного Эдгара до поры не давала этому процессу зайти слишком далеко. С уходом Сависаара процесс приобрел необратимый характер. Именно попытки сохранить хоть что-то из Эдгарова наследства и привели созданную им партию в объятия отца и сына Хельме. Всё остальное – не более чем обрядовая риторика.
Вот лишь наиболее яркие ее образцы.
Михаил Кылварт: «Раскол Центристский партии по этническому признаку на два бесполезных ошметка, к которому фактически призывает Кальюлайд, – это мечта Партии реформ, да, впрочем, и других партий… Возможность на что-то влиять и защищать интересы избирателя сохранится только в случае единства партии».
Юри Ратас: «В оппозиции очень трудно добиться реальных результатов для своих избирателей и развивать жизнь в Эстонии. Мы поставили целью остаться в правительстве, потому что так мы получаем возможность отстаивать свои идеи и интересы своих избирателей...
Первые же встречи и публичные обсуждения показали, что лучше всего мы сможем это делать в тройственном союзе... Я не выйду перед собранием уполномоченных с коалиционным соглашением, которое противоречило бы мировоззрению Центристской партии и интересам Эстонии».
Как это все напоминает заверения бывших коммунистов, звучавшие в начале 1990-х: «Мы умышленно шли в КПСС, чтобы разрушать ее изнутри!».
Хотя что там лихие девяностые! А чем не пример для подражания – почетный председатель Эстонской консервативно-народной партии, а в недавнем прошлом – секретарь ЦК Компартии Эстонии и Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Арнольд Федорович Рюйтель.
А может, зря мы волну гоним?
Может, Юри Ратас & Co просто заботятся о нас, убогих, но только до поры – до времени не могут сказать об этом открыто, дабы не спугнуть ни коня, ни трепетную лань? Нет, ну правда: раздаются же вот голоса и из стана совсем-совсем профессиональных выразителей и защитников интересов русскоязычного меньшинства, проживающего в Эстонии; голоса, которые убеждают нас и всех остальных присутствующих, что черт, которого малюют здесь либерал-истерики и социал-предатели, совсем не так страшен. И даже совсем наоборот: только в союзе с ультраправыми народными радикалами-консерваторами и может найти свое счастье человек нетитульной национальной принадлежности.
А на самом деле Ратас задумал великое дело: отказаться от аморфной интеллигентской идеи интеграции как эволюционного процесса, и одним мощным спуртом подружить тех, кто жалеет, что ему удалось ударить дубинкой лишь одного тиблу, с этими самыми тиблами, причем со всеми сразу. Снять, так сказать, шоры с глаз и подтолкнуть их друг к другу в объятия.
И ведь находятся те, что клюют на подобные шаманские заклинания. Пока их немного, но еще не вечер.
В столь горячо ненавидимой консерваторами политкорректной терминологии, которая, впрочем, и у меня особого восторга не вызывает, этот процесс называется маргинализацией общества – полной или частичной. В более жестком клиническом лексиконе есть и более точное определение: пограничное состояние. Следующая фаза – таковое же расстройство личности. Не приведи Бог!