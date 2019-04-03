Когда "центрист" станет ругательством

Собственно, с этого момента и начался распад партии. Зрел он давно, но твердая рука Железного Эдгара до поры не давала этому процессу зайти слишком далеко. С уходом Сависаара процесс приобрел необратимый характер. Именно попытки сохранить хоть что-то из Эдгарова наследства и привели созданную им партию в объятия отца и сына Хельме. Всё остальное – не более чем обрядовая риторика.

Вот лишь наиболее яркие ее образцы.

Михаил Кылварт: «Раскол Центристский партии по этническому признаку на два бесполезных ошметка, к которому фактически призывает Кальюлайд, – это мечта Партии реформ, да, впрочем, и других партий… Возможность на что-то влиять и защищать интересы избирателя сохранится только в случае единства партии».

Юри Ратас: «В оппозиции очень трудно добиться реальных результатов для своих избирателей и развивать жизнь в Эстонии. Мы поставили целью остаться в правительстве, потому что так мы получаем возможность отстаивать свои идеи и интересы своих избирателей...

Первые же встречи и публичные обсуждения показали, что лучше всего мы сможем это делать в тройственном союзе... Я не выйду перед собранием уполномоченных с коалиционным соглашением, которое противоречило бы мировоззрению Центристской партии и интересам Эстонии».

Как это все напоминает заверения бывших коммунистов, звучавшие в начале 1990-х: «Мы умышленно шли в КПСС, чтобы разрушать ее изнутри!».

Хотя что там лихие девяностые! А чем не пример для подражания – почетный председатель Эстонской консервативно-народной партии, а в недавнем прошлом – секретарь ЦК Компартии Эстонии и Председатель Президиума Верховного Совета Эстонской ССР Арнольд Федорович Рюйтель.

А может, зря мы волну гоним?

Может, Юри Ратас & Co просто заботятся о нас, убогих, но только до поры – до времени не могут сказать об этом открыто, дабы не спугнуть ни коня, ни трепетную лань? Нет, ну правда: раздаются же вот голоса и из стана совсем-совсем профессиональных выразителей и защитников интересов русскоязычного меньшинства, проживающего в Эстонии; голоса, которые убеждают нас и всех остальных присутствующих, что черт, которого малюют здесь либерал-истерики и социал-предатели, совсем не так страшен. И даже совсем наоборот: только в союзе с ультраправыми народными радикалами-консерваторами и может найти свое счастье человек нетитульной национальной принадлежности.

А на самом деле Ратас задумал великое дело: отказаться от аморфной интеллигентской идеи интеграции как эволюционного процесса, и одним мощным спуртом подружить тех, кто жалеет, что ему удалось ударить дубинкой лишь одного тиблу, с этими самыми тиблами, причем со всеми сразу. Снять, так сказать, шоры с глаз и подтолкнуть их друг к другу в объятия.

И ведь находятся те, что клюют на подобные шаманские заклинания. Пока их немного, но еще не вечер.