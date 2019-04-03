Из-за туристов улицы Парижа стали настоящим адом для местных жителей

Жители популярной парижской улицы Rue Crémieux требуют у властей города закрыть ее для туристов по вечерам и выходным.
В последние годы улицу наводнили пользователи социальных сетей из различных стран мира, которые специально приезжают сюда, чтобы сфотографироваться на фоне красивых домиков. Естественно, нормальная жизнь парижан сошла на нет, их недовольство достигло пределов. Об этом пишет Lonely Planet.
Туристам, приезжающим в Париж, нужно знать, что так называемое французское гостеприимство в наши дни работает не всегда и не везде. Ассоциация жителей Rue Crémieux высказала недовольство тем, что в последние годы к ним под окна стекаются полчища туристов, пишет turizm.ru. Они призвали закрыть улицу для всех гостей по вечерам и выходным.
Rue Crémieux привлекает туристов со всего мира своими домиками XIX века, окрашенными в розовый, фиолетовый, желтый и синий цвета. Ежедневно тысячи пользователей социальных сетей выходят на эту мощеную улицу, чтобы сфотографироваться и поделиться снимками с другими пользователями. Жители раздражает и невыносимый уровень шума от посетителей, который не стихает даже ночью. Спокойствие парижан нарушают не только громкие разговоры, но и бесчисленные фотосессии, съемки музыкальных клипов и даже флешмобы.
Жители Rue Crémieux требуют установить ворота с обоих концов своей небольшой улицы, которые были бы открыты для свободного входа только днем в будние дни. «Это стало адом», - говорит один из жителей. «В течение недели все обстоит не так плохо, потому что большинство туристов ведут себя безобидно. Но в выходные у нас за окнами постоянно трутся несколько сотен людей. Мы едим за столами, а люди просто делают фотографии», — добавил он. Если запрос жителей будет удовлетворен, гостям Парижа придется поискать другие фоны для атмосферных фотографий на парижских улочках.