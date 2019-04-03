Apple выпустит компактный iPhone в 2020 году

Компания Apple планирует представить в 2020 году три модели iPhone с OLED-дисплеями. Они получат диагонали 5,42 дюйма, 6,06 дюйма и 6,67 дюйма. Об этом сообщил тайваньский ресурс DigiTimes, известный своими связями с цепочкой поставок Apple.
Первая модель диагональю 5,42 дюйма особо привлекла внимание, поскольку обещает более компактный смартфон Apple, чем имеющиеся сейчас, если не считать iPhone SE, пишет ferra.ru.
Текущее поколение получило OLED-дисплеи только у моделей диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а iPhone XR получил 6,1-дюймовый LCD-экран. В 2020 же году Apple полностью перейдет на AMOLED. При этом новые технологии позволят сделать экраны и сами смартфоны тоньше.
Согласно более ранним утечкам, в iPhone 2020 года ожидаются тройные камеры и более мощные процессоры. Возможен выпуск складного смартфона с гибким экраном и смарт-очков в качестве аксессуара для iPhone.