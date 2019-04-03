Apple выпустит компактный iPhone в 2020 году

Первая модель диагональю 5,42 дюйма особо привлекла внимание, поскольку обещает более компактный смартфон Apple, чем имеющиеся сейчас, если не считать iPhone SE, пишет ferra.ru.

Текущее поколение получило OLED-дисплеи только у моделей диагональю 5,8 и 6,5 дюйма, а iPhone XR получил 6,1-дюймовый LCD-экран. В 2020 же году Apple полностью перейдет на AMOLED. При этом новые технологии позволят сделать экраны и сами смартфоны тоньше.