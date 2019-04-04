Британцы смогут посещать ЕС без виз и после Брекзита

Даже в случае нерегулируемого Брекзита граждане Великобритании смогут посещать страны ЕС каждые 180 дней на срок до 90 дней без визы. За соответствующий закон проголосовали в четверг, 4 апреля, большинство депутатов Европейского парламента, сообщила его пресс-служба.
Данная норма распространяется на деловые поездки, посещение друзей и родственников, а также туризм, но не дает британцам право на работу на территории ЕС, пишет DW.com. Условием освобождения подданных Соединенного Королевства от необходимости въездной визы в страны ЕС является применение аналогичных правил к гражданам Евросоюза, посещающим Великобританию.
Если Соединенное Королевство введет визы для граждан хотя бы одного государства-члена ЕС, будет задействован ответный механизм, предусмотренный законодательством ЕС. Это может привести к повторному вводу виз для граждан Великобритании, подчеркивается в заявлении пресс-службы.
Новый закон вступит в силу после того, как его утвердит Совет министров ЕС и он будет опубликован в Официальном журнале Европейского Союза до 12 апреля 2019 года. Именно на эту дату намечен выход Великобритании из состава ЕС.