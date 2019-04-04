Британцы смогут посещать ЕС без виз и после Брекзита

Данная норма распространяется на деловые поездки, посещение друзей и родственников, а также туризм, но не дает британцам право на работу на территории ЕС, пишет DW.com. Условием освобождения подданных Соединенного Королевства от необходимости въездной визы в страны ЕС является применение аналогичных правил к гражданам Евросоюза, посещающим Великобританию.

Если Соединенное Королевство введет визы для граждан хотя бы одного государства-члена ЕС, будет задействован ответный механизм, предусмотренный законодательством ЕС. Это может привести к повторному вводу виз для граждан Великобритании, подчеркивается в заявлении пресс-службы.